El PSC promet més inversió per a la Manresa Film Office després de constatar els bons resultats aconseguits

El Grup Municipal del PSC, amb l'alcaldable del partit de cara al 28M, Anjo Valentí, al capdavant, ha celebrat "el bon treball i, per tant, els bons resultats de l’exercici 2022 assolits per la Manresa Film Office", presentats recentment per la regidoria de Turisme i Projecció de Ciutat. Destaca, però, que "de ben segur que en un futur encara poden ser millors". Posa com a exemple el tema del finançament.

Per als socialistes, «tot i que creiem que la presentació dels resultats» per part del Govern d’ERC-Junts «s’hauria pogut espaiar més en el temps per no fer-la a coincidir amb un final de mandat a les portes d’unes eleccions municipals per no semblar massa oportunista, és rellevant per a Manresa que els seus espais, carrers, places i locals siguin un veritable plató de cinema, gràcies, també, a la col·laboració ciutadana i a la dels comerços i de les empreses manresanes que hi han participat".

Recorden que "fa molts anys" que la Manresa Film Office "disposa sols de 5.000 euros l'any, aconseguint un retorn econòmic directe de prop de 700.000 euros. S’ha facturat el rodatge d'un total de 41 produccions -sèries de TV, anuncis, pel·lícules, curtmetratges, programes de TV, videoclips i documentals, superant les 36 produccions que es van rodar l'any 2021, i de gran prestigi". Citen que n'hi ha "amb talent manresà, com les del director David Victori".

Cal dotar-la d'una oficina pròpia

Al seu entendre, "cal prioritzar que la Manresa Film Office tingui una oficina pròpia, un espai físic on ubicar-se que faci justícia al seu nom. Perquè, és tota una ironia que un dels serveis que, proporcionalment a les seves despeses, més ingressos reporta dins de l’Ajuntament, no disposi d’una 'finestreta per fer-se més públic".

Afirmen que, "vist que el retorn econòmic de les diferents produccions cinematogràfiques i audiovisuals és innegable, tant per al teixit econòmic com per a l'Ajuntament, i per a la promoció conjunta de la ciutat, potenciarem en el proper Govern de l’Ajuntament la Manresa Film Office", i esmenten tres motius: "perquè és sostenible al llarg del temps", atès que "sempre hi haurà produccions audiovisuals de diferents formats; perquè poden realitzar-se produccions petites, mitjanes o grans, i la ciutat té la capacitat de poder satisfer les seves necessitats; i, en tercer lloc, perquè el cost és baix, com s’ha demostrat amb l’escassa dedicació pressupostària donada i amb el retorn obtingut".

Per aquests motius, anuncien que "treballarem per:

En primer lloc, augmentar la dotació econòmica ordinària actual, fins arribar a un import realista però ambiciós que pugui assumir diferents incidències. D’aquesta manera, s’evitarien les modificacions de crèdit i poder programar i fer front també a costos comuns.

Augmentar la dotació de personal de l'oficina amb almenys un/a auxiliar administratiu/va.

Dotar d'un espai de magatzem específic i d'ús exclusiu l'oficina de cinema, de tal manera que les productores que treballin a la ciutat el puguin fer servir, sent aquest detall un valor afegit en aquest tipus de contractació. Espais com l'Anònima i naus del polígon de Bufalvent poden servir.

Obrir un espai físic per a la Film Office de Manresa, que pugui ser a la vegada un atractiu turístic i de promoció de la ciutat.

Establir un llistat de proveïdors tècnics (so, imatge, logístics, vestuari,..) i d'espais privats de localitzacions per a platós (baixos, pisos, terrats, comerços, hostaleria,..) per facilitar-lo directament a les productores, i un llistat registrat de possibles candidats manresans i manresanes per fer d'extres.

Promocionar la Manresa Film Office en fires, congressos i festivals del sector nacionals i internacionals.

Construcció d'un espai polivalent d'entre 1.500-3.000m2 en sòl municipal -en algun espai disponible de la Fàbrica Nova, Palau firal o Polígon del Pont Nou, per exemple- com a plató de rodatge interior més annexos (magatzems, vestidors, serveis). Aquest espai polivalent, en el moment de promocionar-se, tindrà en compte d'altres usos secundaris com poden ser fires, concerts, trobades culturals, etc.

Crear un circuit turístic a la ciutat aprofitant els diferents espais de rodatge ja utilitzats per les productores, i seguir fomentant conferències i debats cinematogràfics en aquests espais com es farà les properes setmanes.

Promoure els contactes i posar les bases a Manresa per a una escola tècnica de professionals de l'àmbit de la producció audiovisual.

Reivindicar i potenciar en totes les seves facetes el Clam Festival, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya que s'organitza des de Manresa, Navarcles, i Sant Fruitós com a bona pràctica, no sols de treball en xarxa entre ajuntaments del Bages, sinó de promoció de les arts audiovisuals amb el sector i afeccionats manresans i les seves sales cinematogràfiques a la ciutat.

I fer un Pacte de Ciutat amb empreses i agents culturals per a la promoció i foment de les produccions manresanes audiovisuals com a un pilar vertebrador cultural, econòmic, i turístic de la ciutat".

"Una oportunitat de cine" que cal "consolidar i expandir"

En definitiva, constaten els socialistes, "Manresa es troba davant una oportunitat de cine, mai més ben dit, que hem de saber consolidar i expandir el màxim possible perquè ja estem dins de l’espai mental i de la xarxa cinematogràfica de les productores. Si Plácido de Berlanga fou el principi de tot de la Manresa com a plató, fins Marlowe, amb l’actor Liam Neeson trepitjant els nostres carrers, avui la nostra ciutat està en condicions d’oferir un ampli ventall d’atractius cinematogràfics que cal seguir vetllant i promocionant conjuntament amb els agents culturals i econòmics de casa nostra. Manresa com a ciutat de cinema és ja una realitat i el PSC ho vetllarem per augmentar el seu rendiment i retorn econòmic, d’ocupació, cultural, i turístic. Pensem que això sí que són propostes creïbles i realitzables, però també prou ambicioses per fer-les possible".