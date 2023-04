Susana Simó, doctora i docent amb més de 30 anys d'experiència en serveis d'urgències i emergències (dels quals 22 a Manresa), ha estat escollida com la Urgenciòloga de l'Any, un guardó estrenat aquest 2023 per la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES).

Formada com a especialista en medicina d’Urgències a França, a la universitat Paul Sabatier de Toulouse, Simó ha exercit durant més de dues dècades a la base SEM de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i al Servei d’Urgències i l’UCI de la Fundació Althaia. També és docent del Màster en Emergències Extrahospitalàries de la UManresa i ha impartit cursos i màsters en diferents universitats de l’Estat.

En el vessant assistencial, la seva trajectòria professional ha estat sempre vinculada a l’atenció d’urgències i emergències i del malalt crític. A Althaia ha estat una de les impulsores del protocol d’incidents de múltiples víctimes i també de la Comissió d’Atenció al Malalt Politraumàtic. És, a més, instructora internacional en l’ús de l’ecografia clínica en l’atenció d’urgències i emergències. En el vessant docent, ha estat tutora de residents i ha impartit més de 150 cursos universitaris i mòduls de màsters. Ha participat en múltiples congressos i jornades científiques i és autora de diferents llibres i articles publicats en revistes científiques indexades, així com directora científica de diferents publicacions. Destaquen el Manual de Incidentes de Múltiples Víctimas y Catástrofes i el Manual de Incidentes de Múltiples Víctimas Intencionados, dues publicacions coordinades per la doctora Simó i editades per la UManresa que són un referent.

El lliurament del premi va tenir lloc de forma virtual fa uns dies en el marc de la primera Jornada MUEjeres, un esdeveniment organitzat per la SEMES que es va celebrar a Màlaga i que va tenir com a eixos la salut amb perspectiva de gènere i la violència de gènere en els serveis d’urgències hospitalaris i prehospitalaris. En el Congrés Nacional que celebrarà la SEMES a Madrid el pròxim mes de juny es farà lliurament del guardó de forma presencial. A més d’una dotació econòmica, el premi inclou l’oportunitat de desenvolupar un projecte sobre salut, urgències i dones durant un any.

La SEMES va crear fa un temps el grup MUEjeres per tal de fomentar i promoure la igualtat de gènere en el camp de la medicina d’Urgències i Emergències i reconèixer la tasca de les dones en aquesta especialitat. En aquest marc, ha convocat per primera vegada el premi Urgenciòloga de l'Any, que té per objectiu donar visibilitat al treball de les professionals de l’especialitat que han destacat per tenir en compte una visió de gènere en l’atenció sanitària.

Des de SEMES s’afirma que la presència de la dona a la Medicina d'Urgències i Emergències és cada dia més i més habitual i que la seva tasca és encomiable, cosa que s’ha de reconèixer. També destaca que els serveis d’urgències i emergències són especialment rellevants en l’atenció a la patologia específica de la dona així com en la detecció de casos de violència de gènere. En aquest sentit, fins i tot moltes vegades són la primera presa de contacte de víctimes de violència masclista, sospitada o evident, explicada o no per la dona atesa.