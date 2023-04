Ara fa 10 anys es va començar a construir el mur amb tons marronosos que envolta la Fàbrica Nova de Manresa. va ser la constatació física i definitiva que el projecte per convertir el vell complex industrial en un centre comercial envoltat d’un gran parc urbà amb pisos, un hotel i un pavelló al seu voltant, se n’anava en orris. La crisi immobiliària s’ho va endur tot per endavant i va començar la llarga hibernació de la nau i els terrenys de l'entorn. Pocs mesos abans la propietat, la immobiliària de La Caixa Servihabitat, expressava la seva voluntat de tirar endavant el projecte.

Un centre comercial. Aquest era el destí de Fàbrica Nova. La indústria tèxtil va tancar el 1989. Deu anys més tard la constructora Cots i Claret i la immobiliària Sacresa van comprar els terrenys, i a l’octubre del 2005 va començar l’enderroc de la vintena de naus que tenia el complex industrial amb la idea, ja, de fer-hi pisos, un gran centre comercial, un aparcament subterrani per a 1.300 vehicles, una torre de 14 pisos d’alçada destinat a hotel i oficines, i un parc urbà que relligués tota la zona.

L’enderroc va acabar a principis del 2006. Només va quedar dempeus la nau central, on hi havia d’anar comerços i serveis.

També van començar les obres, però ho van fer de forma intermitent fins que es van aturar del tot el 2008. Va ser l’any que bona part de la Fàbrica Nova de Manresa va passar a mans de Servihabitat, de La Caixa. Llavors el projecte va semblar que es reactivava. Ho va fer sobre plànol, mai sobre el terreny.

Sí als canvis

Servihabitat va proposar canvis. Passar de 13.000 a 16.000 metres quadrats de superfície comercial, reduir l’aparcament subterrani de les 1.300 places previstes a 900; vincular la pista poliesportiva a les Piscines Municipals; substituir la torre de 14 pisos del xamfrà amb la carretera del Pont de Vilomara per dues de més baixes per fer-hi un hotel, oficines i habitatges -fins i tot es va pensar en un CaixaFòrum-; a més a més de gairebé 400 pisos al sector de l’actual carrer Ignasi Domènech i 85 més a la Via de Sant Ignasi. L’Ajuntament i Generalitat van dir sí a tot amb l’esperança que un canvi de cicle econòmic impulsés el projecte.

Tot això s’ho van imaginar els arquitectes, que van recrear com seria la Fàbrica Nova que finalment no va poder ser perquè mai no van començar les obres, només les del mur.

Els autors del projecte es van imaginar un complex amb grans espais urbans al mig de la ciutat, amb la nau industrial restaurada. A la recreació de les imatges es pot veure la nau rehabilitada pensada per tenir-hi comerços, amb un edifici al costat de nova construcció que seria també per a usos comercials i serviria per salvar el desnivell que dóna al carrer Ignasi Domènech. El sostre seria un espai públi mésc. Els arquitectes també van projectar diversos amfiteatres pe salvar desnivells i generar places públiques entre els edificis del complex i el parc.

Per cert el mur, que va substituir una tanca de filferro atrotinada que hi havia, encara hi és a tot el tram de la carretera del Pont de Vilomara. El de la Via de Sant Ignasi i avinguda Bertrand i Serra es va substituir per un mur més ferm quan es va urbanitzar tot aquest sector.