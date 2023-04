Les obres a Guimerà suposaran el canvi de sentit total o parcial de deu carrers de Manresa

Les obres per convertir el carrer d’Àngel Guimera en un espai exclusiu per als vianants, amb arbres, jardineres i bancs al mig, comportarà una moguda important pel que fa a la mobilitat. Fins a deu carrers canviaran totalment o parcialment el sentit de la circulació que tenen actualment. En algun cas, els canvis es fan pensant en oferir un itinerari alternatiu al bus urbà; en d’altres, per tal que el trànsit esquivi el Guimerà.

Quan l’Ajuntament va explicar què representaria, a nivell del trànsit, la transformació del Guimerà, el fet que el carrer de Sant Joan Baptista de La Salle (Esquilets) i el de Puigterrà de Baix passin a ser de baixada va generar preocupació entre els veïns que hi viuen perquè, a priori, semblava que no quedava cap vial per anar cap a la carretera de Vic i que tots els cotxes acabarien passant obligatòriament pel Puigterrà de Baix. Els afectats van demanar una reunió informativa amb l’Ajuntament en la qual se’ls va explicar que, si bé és cert que Esquilets i Puigterrà de Baix ja no aniran a sortir a la carretera de Vic, sí que ho farà el carrer d’Era de Firmat, que també canviarà de sentit i del qual no es va dir res en el seu dia.

Alternatives per al bus

Que pel nou Guimerà no hi passi el bus urbà com ara ha suposat haver de trobar alternatives. Actualment, hi circulen i hi fan parada les línies 1,2 i 3. Tal com s’ha dit en anteriors ocasions, és la parada que utilitzen més usuaris, amb més de 4.000 diaris. Amb el Guimerà sense trànsit, a partir de la plaça Espanya, el bus agafarà el carril de baixada (dreta) del Passeig fins a Crist Rei, continuarà Guimerà amunt, tram que també s’arreglarà i que passarà a tenir un únic sentit de circulació, i girarà cap al Bruc (un gir que ara no és permès) per anar a buscar el Saclosa, que canviarà de sentit per tal que pugui continuar el trajecte per la plaça de la Independència i els carrers de Cardenal Lluch i de Pompeu Fabra, que també canviaran de sentit, de manera que el bus pugui, finalment, anar a trobar la carretera de Cardona per anar amunt o avall, depenent de la línia. El Saclosa en direcció plaça Catalunya a partir del Bruc continuarà tal com està. Lògicament, els canvis de circulació seran per a tots els conductors.

Una altra variació important és la del carril del Passeig a partir del carrer de Canyelles. Actualment, és per on arriba el bus a Guimerà. Amb els canvis, servirà per anar en direcció plaça Espanya i Bonavista des de l’esmentat carrer de Canyelles, que també canviarà el seu sentit actual de la circulació. Amb aquesta modificació, una banda del Passeig serà tota de baixada i l’altra tota de pujada, com ja havien estat fa uns anys.

Com s’ha dit, també hi ha canvis al carrer de Sant Joan Baptista de La Salle (Esquilets) i al seu entorn. Aquest vial passarà de ser de pujada per sortir a la carretera de Vic a ser de baixada, si bé només es podrà arribar fins a l’alçada del carrer de Bonsuccés. A partir d’aquí, la previsió és posar fotomultes i que, com en el cas del Guimerà, només hi puguin passar els veïns, guals, pàrquings, taxis, vehicles d’emergències, vehicles de mobilitat reduïda i vehicles de càrrega i descàrrega, de forma regulada i dins d’un horari establert. Per accedir-hi des de la carretera de Vic es canviarà el sentit del carrer dels Infants. El carrer de Bonsuccés també canviarà el sentit de la circulació, igual que el de Puigterrà de Baix i el de l’Era de Firmat. En aquest darrer cas, ara és un vial a on s’accedeix des de la carretera de Vic per anar a buscar el Circumval·lació o els Esquilets. Amb els moviments previstos, serà el que utilitzaran per sortir els veïns amb pàrquing de les cases que hi ha a la zona.

Les etapes de les obres

Per convertir el carrer d’Àngel Guimerà en un espai per als vianants, un pla del qual fa dècades que es parla, l’Ajuntament treballa amb la previsió de poder aprovar el projecte el mes vinent.

Les obres es licitaran en dos paquets: per una banda, les actuacions paral·leles d’urbanització entre el carrer de Saclosa i el de Pompeu Fabra i, de l’altra, el projecte del carrer Guimerà, que s’executarà per fases.

La licitació per fer les voreres de Saclosa-Pompeu Fabra es preveu iniciar el darrer trimestre d’aquest 2023, amb l’objectiu de començar les obres durant el primer trimestre de l’any vinent i d’acabar-les durant el tercer trimestre del 2024. Pel que fa a les obres del Guimerà, es licitaran el primer trimestre de l’any vinent, amb la voluntat de començar les obres als trams sud (de Muralla a Sant Joan Baptista de La Salle) i nord (de Crist Rei al Bruc) durant el segon semestre del 2024 i d’iniciar-les al tram central (entre Sant Joan Baptista de La Salle i Crist Rei) durant el quart trimestre de l’any vinent. La previsió és que les actuacions puguin quedar enllestides el segon trimestre del 2025.