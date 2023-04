Al teatre Kursaal també s'hi va a jugar

El teatre Kursaal de Manresa n’ha vist de tots colors. I a partir d’ara pot afegir al seu currículum que també s’hi pot anar a jugar.

Aquest dimecres una trentena llarga de persones han ocupat l’escenari del teatre no per actuar, que és el que s’hi fa habitualment, sinó per participar a una partida popular del joc de taula «Take a seat», ideat pel manresà Ferran Renalias i el barceloní Eloi Pujadas. Al seu darrere, la immensa platea del teatre. La imatge ha sigut diferent a l’habitual. L’activitat ha estat organitzada pel Galliner i el Club del Joc del CAE.

L’objectiu de la partida era trobar un gestor pel teatre. El seu propietari, el senyor Walter -Ferran Renalias- acompanyat per un acomodador -Eloi Pujadas- degudament ambientats com a tal, han dinamitzat el joc. D’entrada han aconsellat als participants deixar-se endur per la «passió i la creativitat».

Cada participant tenia al seu davant un plànol de la platea, quatre cartes que els hi marcaven instruccions a seguir, i una mena de full de reserves.

Amb tot això, i «nervis de ferro», segons els creadors del joc, han hagut d’omplir la platea del Kursaal en l’estrena d’un espectacle amb diversos tipus de públic: les autoritats, i «ara que estem en època electoral hem de quedar bé»; la zona VIP; la premsa i el públic en general «perquè hem de fer veure que ens importa».

Si a més a més s’omplia tota una filera, per allò que quan el del mig s’aixeca per anar al lavabo tothom s’ha d’alçar, o bé a última hora s’hi afegia la sogra i se li aconseguia una entrada, se sumaven punts.

Tot un repte que la trentena de participants han assumit. Renalias i Pujadas han fet de mestres de cerimònies i, sobretot al principi, han atès tots els dubtes que els hi han caigut a sobre. Però ha sigut molt al principi. De seguida els participants han agafat la dinàmica la dinàmica del joc assumint, també, que ho han fet en un lloc privilegiat: l’escenari del Kursaal.

Cristina Gonzàlez, del Galliner, ha explicat que ha sigut la primera vegada que el Kursaal ha acollit una activitat d’aquest tipus, una activitat diferent a l’habitual.

«M’estic poant nerviós», ha dit un dels participants a mitja partida. «Massa poder», li ha contestat un altre. Al final tots han sortit contents de l’experiència.

Els creadors del «Take a seat» triomfen a tot el món amb els jocs de taula que dissenyen. Ferran Renalias és autor de ‘Manresa 1724. Reconstruïm la ciutat cremada’, ‘On the Origin of Species’, ‘Insecta’, 1998 ISS i ‘Lacrimosa’. Per la seva banda, Eloi Pujadas ha creat, ‘Orbital’, ‘Veracruz 1631’, ‘Shikoku’, ‘Wanted 7’, ‘Troia’ i ‘Big Bang 13.7’, ‘Zoom in Barcelona’, ‘Uxmal’. Tots dos estat reconeguts amb diversos premis com a creadors de jocs de taula.

El manresà Renalias va ser una de les figures destacades a la fira d'Essen, a Alemanya, una de les més important de tot el món de jocs de taula.