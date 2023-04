Els manresans creuen prioritari ensorrar pisos vells al Centre Històric

«Enderrocar espais degradats per a nova construcció», «Enderrocar edificis molts vells», «Esponjar l’espai edificat (enderrocar edificis) tot aprofitant aquests espais com a aparcament, zona d’esbarjo...», «Enderrocar tots els edificis en estat ruïnós del carrer Escodines», «Enderrocament de finques no rehabilitades». És el tema lligat a l’habitatge que va rebre més peticions dels ciutadans que van participar en el procés participatiu inclòs en l’elaboració del Pla Integral de Revitalització del Centre Històric (PIRCH). Aquest pla municipal vol ser el full de ruta d’aquí al 2030 per donar nova vida a Barri Antic, Vic-Remei i Escodines, que formen el Centre Històric.

Al costat de les reiterades propostes lligades a l'enderroc dels edificis degradats, que van ser estimades, pel que fa a l'habitatge, també n'hi ha diverses, igualment estimades, que aposten per la restauració: «Rehabilitació dels edificis vells perquè siguin més nets i bonics», «Prioritzar la rehabilitació de façanes», «Caldria restaurar, però no modernitzar (per mantenir l'aspecte medieval)», «Restaurar edificis, no modificar», «Mantenir l'estètica dels edificis, però renovats per dins». La suma d’unes i altres demostra la importància cabdal que té per als manresans fer endreça en el tema concret dels edificis.

En l’apartat de ‘persones’, la ciutadania va insistir que hi ha d’haver més mà dura amb els incívics i que cal trobar solucions per als baixos buits. En el primer cas, al costat del tema de l'incivisme, també s’hi inclou el de la seguretat: «Les persones incíviques s’han de multar o donar beneficis a la comunitat», «Falten propostes de seguretat per a la ciutadania», «Fer complir la normativa de civisme», «Vigilància als carrers de dia i de nit (control del no civisme)», «Càmeres de vigilància», «Multar les persones que no compleixen les normatives (caca de gossos, brutícia...)». Es van estimar totes. Pel que fa als baixos buits, reclamen: «Omplir els baixos amb botigues artesanals», «Rehabilitació de botigues tancades al Centre Històric» i «Promoure l'ocupació de locals comercials buits». També es van estimar.

154 propostes

El setembre de 2022 es va obrir un procés participatiu per tal que la ciutadania pogués debatre i prioritzar les 86 actuacions plantejades inicialment al PIRCH, i proposar-ne de noves. En les activitats presencials van participar 186 persones i les seves aportacions es van completar amb les propostes que es van rebre en línia a través de la plataforma Decidim Manresa. En total, se'n van recollir 154 sobre habitatge, espai públic, mobilitat, persones, equipaments i promoció econòmica. Els tres primers eixos van rebre el 64,3% de les aportacions. Del total de 154, se'n van estimar el 58,4%; el 15,6% van ser estimades parcialment, i el 26% es van desestimar.

En el bloc centrat en l'espai públic, predominen les peticions lligades a aconseguir més espais verds: «Més parcs infantils i espais verds», «Vull flors i colors al barri», «Zona verda i parc a la plaça Mutuam/Oms», «Crear espais verds que siguin agradables a les persones i que puguin fer de refugi climàtic». En algun comentari apareix el tema que hi hagi espais lliures de gossos; en concret, als parcs de la Seu, de Santa Clara i de Casa Caritat. Tot plegat va ser estimat.

Pel que fa a la mobilitat sostenible, moltes propostes tenen a veure amb l'aparcament: «Augment d'estacionament de zona blava dins del Centre Històric», «Posar espai d'aparcaments per a vehicles privats al Centre Històric», «Aparcament rotatiu a la zona blava o taronja», «S'ha de baixar preu. Adequació de nous espais d'aparcament», «Crear un estacionament intern dins del Centre Històric». Es van estimar totes, igual que la d'«Instaurar un sistema d'accés a l'illa de vianants del Centre Històric mitjançant autobusos petits, perquè la gent gran o d'altres barris amb dificultat de moviment pugui fer tràmits, comprar i gaudir dels carrers situats en aquesta zona de la ciutat». Una millora que l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i voltants fa anys i panys que reivindica.

Finalment, en relació amb els equipaments, entre d'altres, es proposa fer un pàrquing gran al soterrani de la Fàbrica Nova, que també va ser estimada.

Baixos com a aparcament o habitatge

Entre les aportacions que van ser estimades parcialment, hi ha la que demana que, tenint en compte que molts locals del Centre Històric estan tancats i difícilment tornaran a obrir, «caldria incentivar reformes per cobrir dues carències: pàrquings de venda o lloguer (més gent rehabilitaria un pis al centre si pot comprar o llogar una plaça a la vora) i habitatges a la planta baixa (molts edificis no podran mai tenir ascensor, l'envelliment de la població fa necessari habitatges amb accés fàcil)». L'Ajuntament va respondre que estudiarà en quins llocs són viables les propostes. En el tema de 'persones', hi ha la que proposa «avisos en tots els idiomes possibles porta a porta de l'hora màxima de fer soroll». L'Ajuntament es va mostrar d'acord amb l'objectiu, però va dir que valoraria la forma de dur-lo a terme.

La concreció, en el nou mandat

Un cop completada l’etapa participativa, el govern i els diversos grups municipals es van emplaçar a avançar en el desenvolupament del PIRCH coincidint amb l'inici del nou mandat. Els principals objectius seran concretar alguns aspectes com el pressupost o el calendari de les actuacions previstes i determinar de quina forma es poden incorporar al Pla algunes de les aportacions plantejades per la ciutadania.