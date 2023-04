La candidatura Impulsem Manresa que encapçala Joan Vila guanya en visibilitat amb l’estrena d’un local al mig del carrer del Born. És a l’antiga joieria Cleyry, i estarà obert fins passades les eleccions municipals del 28 de maig. Aquest dijous al vespre s’ha inaugurat oficialment amb la presència del candidat a l’alcaldia, Joan Vila, membres de la candidatura com l’exalcalde de Sant Vicenç, Joan Torres, i simpatitzants.

«La gent ens demana veure’ns, asseure’ns, poder parlar... i aprofitant que aquesta infraestructura era assumible l’hem llogat fins després de les eleccions», ha explicat Vila.

Ha assegurat que per la formació era important que fos al carrer del Born per diferents connotacions. Una és per ser presents al Centre Històric, «on hi farem accions importants», i l’altre és que el carrer del Born «el carrer del naixement, és emblemàtic. No ens fa falta res més. Amb un espai com aquest en tenim prou perquè la gent té gans de saber i de conèixer el projecte».

A fora s’identifica amb un rètol d’Impulsem, hi ha una pantalla de televisió per on s’emeten els vídeos que ha anat elaborant la formació municipalista, i en un dels balcons de l’edifici hi ha una pancarta on es pot llegir «Aquí som del Resa», en referència al Baxi Manresa.

A la inauguració del local Vila ha afirmat que «estem contents i engrescats. Hi ha hagut un retorn més alt del que ens preveiem». Ha manifestat que la presentació dels primers candidats ha suposat "un revulsiu important perquè és un equip potent».

També pels projectes que «hem anat presentant, que han agradat i han generat debat i controvèrsia, que és un dels objectius que pretenem, a més a més d’oferir-los a la ciutat». Vila es referia a l’escenari per fer concerts a l’Agulla o bé la ciutat esportiva del Congost, entre altres.