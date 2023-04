Althaia i Ampans, amb la participació de la Càtedra de Salut Mental de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i Althaia, reuniran 250 professionals de forma presencial i 325 amb accés restringit en modalitat virtual, al 6è Congrés Estatal sobre Alteracions de Conducta, que se celebrarà a Manresa el 21 d’abril, amb l’objectiu d’ajudar a identificar les necessitats de salut mental i conducta de les persones amb discapacitat intel·lectual d’elevada complexitat mitjançant teràpies psicològiques. Es tracta de persones que presenten patologies múltiples i combinades, coexistents i amb diversitat de causes. És en aquests casos que les manifestacions de les conductes acostumen a ser freqüents i intenses.

En aquest sentit, aquesta sisena edició del Congrés sobre alteracions de conducta aportarà coneixement i estratègies per aplicar en l’àmbit de les conductes complexes, amb l’objectiu que les persones amb discapacitat intel·lectual millorin la seva qualitat de vida i presentin una bona conducta adaptativa.

L’interès dels professionals de la salut i l’atenció directa sobre els trastorns de conducta en persones amb discapacitat intel·lectual va en creixement. Cal tenir en compte que aproximadament un terç de les persones amb discapacitat intel·lectual presenten trastorns de la conducta i malalties mentals i, per tant, és un dels principals reptes que han d'afrontar els professionals i els serveis que els donen suport.

Ponents de reconegut prestigi internacional

El Congrés, organitzat de forma conjunta per les fundacions Althaia i Ampans i la participació de la Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC i Althaia, torna a portar a la capital del Bages els principals referents internacionals en l’abordatge de conducta i discapacitat intel·lectual. La doctora Biza Stenfert Kroeseque, professora de la Universitat de Birmingham, obrirà les ponències parlant sobre Teràpia cognitiva conductual per a persones amb discapacitat intel·lectual i com fer ajustos raonables en les intervencions.

La Sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa acollirà les diverses ponències que configuren el programa, i que també comptarà amb el psicòleg clínic Nick Gore, professor titular de la Universitat Tizard Center de Kent, Canterbury (Anglaterra). El seu treball se centra en la intervenció primerenca i el desenvolupament d'un marc de suport de conducta positiva.

Compartiran programa, Susanna Esteva Castillo, doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona en Neuropsicologia del trastorn del desenvolupament intel·lectual; Laura Garrido, llicenciada en Psicologia per la Universitat de les Illes Balears i Màster Oficial en Psicologia General Sanitària per la VIU-Universitat Internacional de València; Jane Farr, presidenta de la NADD (Associació Nacional de Diagnosi Dual); i John Rose, psicòleg clínic que treballa en un projecte d'investigació que examina l'eficàcia de la dessensibilització, el processament dels moviments oculars i la reducció de medicaments psicotròpics en persones amb discapacitat intel·lectual.

Finalment, el doctor Ramon Novell, Llicenciat en medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en psiquiatria, que ha desenvolupat el seu treball assistencial en el camp de la psiquiatria general en persones adultes, en la psicogeriatria i la psiquiatria de les persones amb discapacitat intel·lectual, tancarà el programa del Congrés parlant del Funcionament Intel·lectual Límit (FIL) i Conducta.

Aliança estratègica

Amb l’objectiu de millorar la salut mental i les alteracions de conducta de les persones amb discapacitat intel·lectual, afavorir la seva autonomia i la seva qualitat de vida, Ampans i Althaia compten, des de fa anys, amb una aliança estratègica que els permet treballar de manera coordinada i integral en l’atenció, la investigació i la docència. Aquest model de treball, que ha suposat un impacte positiu per a aquestes persones, s’ha convertit en un referent i en un clar exemple de treball en xarxa en l’àmbit social i sanitari.

El treball conjunt d’ambdues institucions també ha permès oferir, des de fa més de deu anys, el Postgrau en Malaltia Mental i Alteracions de la Conducta en Persones amb Discapacitat Intel·lectual. Aquesta és una formació que capacita els professionals per a dissenyar i aplicar intervencions biopsicosocials a persones amb discapacitat intel·lectual que presenten trastorns de la conducta i malalties mentals.