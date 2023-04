Fins al 26 d’abril estan obertes les inscripcions a les noves propostes gratuïtes per l’aprenentatge inicial de nocions d’informàtica i ús dels dispositius mòbils als centres cívics de Manresa.

Així mateix continuen en marxa també les propostes socioculturals anuals Espai Creatiu de Dansa i el Cor de Dones, al Casal de les Escodines, i l’Espai Creatiu d’Escriptura al Centre Cívic Selves i Carner. Totes les propostes estan organitza des per la Regidoria de Cultura.

El curs iniciació a la informàtica i com treure profit del dispositiu mòbil i internet consta de 8 sessions i un total de 12 hores. L’objectiu és donar autonomia a les persones participants per fer gestions formals des d’internet o per a usos personals, creatius i/o lúdics.

Vol donar resposta a dubtes com: Com em puc fer una adreça de correu electrònic? Com puc enviar un correu electrònic? Com hi puc adjuntar fitxers? Com puc fer cerques a internet? Com puc baixar una aplicació al mòbil? Com participar en una videoconferència?

Les sessions se celebraran al casal de les Escodines i al centre cívic Selves i Carner.

Les inscripcions es poden fer presencialment o telefònicament al:

Casal de les Escodines: C/ St. Bartomeu, 50; Tel. 938725454, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20.30 h i dissabtes de 16 a 20.30 h.

Centre Cívic Selves i Carner: C/ Bernat Oller, 14-16; Tel. 938727477, de dilluns a divendres de 16 a 21 h.

Espais creatius

D’altra banda, els grups anuals gratuïts de l’Espai Creatiu de Dansa i el Cor de Dones al Casal de les Escodines funcionen amb una vintena de persones participants cadascun. Si alguna persona hi està interessada pot dirigir-se al Casal de les Escodines i inscriure’s en llista d’espera. Se l’avisarà quan hi hagi alguna baixa.

El Cor Dones, una coral on crear vincles entre dones d’orígens, realitats i edats diverses en la qual no es requereixen coneixements previs de música o cant coral, es troba els dilluns, de 9.30 a 11.30 h. El dinamitza Maria Ribot, cantant i membre del grup de pop independent “Jo Jet i Maria Ribot”. L’organitza conjuntament la Regidoria de Cultura i la Regidoria de Feminismes i LGTBI.

L’Espai Creatiu de Dansa, funciona els dimarts, de 10 a 12 h i el condueixen les ballarines, coreògrafes i docents Maria Ribera Salvador i Nàdia Pesarrodona i Rovira. S’hi realitzen exercicis amb el cos per conèixer el grup, l’espai i reconèixer-se; jocs amb el ritme, el moviment, la plàstica corporal, la composició i s’hi experimenta la capacitat creativa grupal.

Finalment, l’Espai Creatiu d’Escriptura, es fa quinzenalment d’octubre a juny, els dijous a les tardes al Centre Cívic Selves i Carner. Hi ha dos grups en funcionament, amb una participació d’una desena de persones a cadascun d’ells. Actualment totes les places estan ocupades.