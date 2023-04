Pilar G. Rius, advocada: «A Manresa, al Col·legi d'Advocats mai no hi ha hagut una dona degana»

Als tres anys va començar a fer ball, una disciplina artística que sempre ha practicat. Fins i tot, des de fa dotze anys fa classes a l’Escola de Dansa Roser. Pilar Anna Garcia Rius, nascuda a Manresa fa 29 anys, sempre ha tingut clar que seria advocada, i ho és des del 2018. Presideix el Grup de l’Advocacia Jove del Col·legi d’Advocats de Manresa. Són una cinquantena de professionals que no arriben als 40 anys o que en fa menys de deu que exerceixen. Anualment, a Manresa, es col·legien sis o set advocats, que tenen l’opció d’inscriure’s voluntàriament a aquest grup. Amb la seva mare, Maria Pilar Rius Pastor, i el seu germà, Josep Maria, formen part del despatx professional Rius Advocats. Tots tres també són gestors administratius i el pare, Eduard Garcia Borràs, és assessor fiscal. A Manresa són titulars de Rius Gestors, fundada el 1953 per l’avi de la Pilar Anna. I, a Moià, el 1988, els seus pares van obrir Garcia Rius Assessors. Li agrada practicar la majoria d’esports, des de la natació, la gimnàstica esportiva, l’esquí, el futbol, el submarinisme i la Spartan Race.

Comencem a parlar i, tot seguit, diu que encara no s’ha aconseguit la paritat en l’advocacia.

Entre els que exerceixen encara predominen els homes. Es visualitza, especialment, en àmbits institucionals i als consells directius d’empreses grans. A Manresa, al Col·legi d’Advocats mai no hi ha hagut una dona degana. Progressivament la situació anirà canviant, perquè a les facultats de Dret ja hi ha més dones que homes.

Es va decantar pel Dret, per tradició familiar, per haver vist els advocats a les pel·lícules, per vocació...?

De molt petita, als vuit anys, vaig decidir que volia fer Dret. Sempre m’he interessat per la feina dels pares. I a la mare, que és advocada, cada dia en acabar l’escola li demanava si havia tingut judici i com li havia anat. Al batxillerat m’anava molt bé la branca científica, però jo volia el social econòmic, que és el que es vincula als estudis de Dret. La mare em feia veure que fer d’advocat és molt esclau i em recordava que ella mateixa no havia estat prou per mi i el meu germà. Jo ho he tingut sempre clar. Fins i tot anava a veure judicis, tot i que, a vegades, no m’havien deixat entrar per ser massa jove. Els estius sempre he anat al despatx familiar a ajudar, per voluntat pròpia, mai per imposició.

Donada la seva precocitat, què li captivava a la sala de judicis?

Quan tenia uns deu anys, en una vista del social em va impactar veure el jutge, amb la toga i les puntetes. Fins aquell moment només ho havia vist a les pel·lícules. Aquell dia, i sempre, m’he fixat en la mare fent d’advocada.

De les diferents especialitats de l’àmbit del Dret, per quina ha optat dedicar-s’hi professionalment?

Després de la carrera, vaig fer un màster que donava opció a pràctiques en un bufet especialitzat en Dret Administratiu, en concret urbanisme. A mi, en contra de la majoria, durant la carrera, gràcies a un professor, em va agradar molt el Dret Administratiu. A més a més, aquesta branca no s’oferia a casa.

És fàcil detectar plets urbanístics, una part dels quals amb la implicació de l’administració pública.

Sí, vaig tenir l’oportunitat de continuar al despatx on hi havia fet les pràctiques. En els cinc anys i mig que hi he estat –encara hi col·laboro– he pogut conèixer a fons aquest àmbit, que, realment, genera molts plets.

Els advocats, i els joves encara potser més, us trobeu que els clients venen amb la lliçó que han après al Google?

Hi ha gent de tot. Des dels que confien plenament en l’advocat fins a l’altre extrem, que t’expliquen què diu el Google, el veí o l’amic. Estem immersos en una societat amb molta informació i no sempre és la correcta. Com a advocada d’ofici, una persona em deia com havia de redactar un recurs per un desnonament.

L’objecció de consciència és un dret fonamental. Vostè creu que hi ha alguna cosa que no és defensable?

Tot és defensable, tothom té dret a la defensa. Jo m’he de creure el que m’explica el client i l’he de defensar.

Amb els anys d’exercici, ha constatat que els clients menteixen més del que vostè voldria?

Hi ha molta gent sincera, però n’hi ha que, enmig d’un judici, pot explicar una versió diferent de la que, prèviament, m’havia dit. És molt important que als advocats ens expliquin tota la veritat perquè pot fer canviar l’estratègia de defensa.

Amb relació al món de l’advocacia, hi ha un munt de dites que deixen malament la professió.

És curiós que hi ha frases fetes que són molt antigues però que encara es fan servir. Fa pocs dies em vaig identificar com a advocada quan en una colla gran de persones es desqualificava l’advocacia. No sé per què perdura aquesta fama.

Potser perquè a una de les parts no se li dona la raó?

El jutge dicta sentència a partir de la legislació, que, com sabem, hi ha conceptes interpretables. Hi ha situacions que, en primera instància, no et donen la raó, però sí a nivells superiors. I a l’inrevés també passa.

El Grup de l’Advocacia Jove que vostè presideix, què aporta?

El vam tornar a activar el 2020 després de més de vuit anys d’inactivitat. Procurem el suport mutu, el suport als companys que fa poc que s’han incorporat a la professió. Sempre es generen dubtes o necessitats que els podem posar en coneixement de la resta. Si cal, fem costat a un company en la seva primera guàrdia d’ofici i procurem que es mantingui una bona relació entre nosaltres. També es fa formació i s’afavoreix la interrelació. Fomentem que en l’inici de la professió d’advocat ningú no se senti sol.

Esteu en contacte amb companys de Catalunya, de la resta de l’Estat i del continent.

Arreu, les problemàtiques dels joves advocats són molt semblants. A Catalunya ja som catorze grups, el darrer a incorporar-s’hi ha estat el de Terrassa. Els nivells de representativitat arriben a escala mundial.

A l’estil dels Estats Units, a Catalunya cada vegada hi ha més denúncies.

És cert, però s’està intentant que, a través de la mediació, molts conflictes no arribin a judici. És un camí que costa, però s’avança en aquesta línia. S’estan obrint nous serveis de mediació que poden reduir els nivells de saturació dels jutjats.

Aquesta feina és semblant a la dels jutges de pau que una llei estatal preveu eliminar.

Sí, històricament els jutges de pau han fet un treball de mediació en cas de conflictes entre veïns en pobles petits.

La justícia, normalment, és extremadament lenta.

Els clients no entenen que hi hagi processos que s’allarguin anys. En l’àmbit del Dret Urbanístic, que és la meva especialitat, es nota molt aquest alentiment. També depèn molt del jutjat i del volum de feina que tingui.

Fa el torn d’ofici i viu el dia a dia de Manresa. És una ciutat tranquil·la?

Tenim un nivell de delinqüència preocupant, els més greus relacionats amb agressions sexuals, violència de gènere i robatoris amb violència. Altres delictes freqüents són de menor entitat. La majoria de delinqüents són reincidents, amb judicis pendents. Fan dels robatoris el seu modus vivendi. Saben que el judici els pot arribar al cap de dos anys, per exemple. Coneixen bé tots els drets que els atorguen les lleis, però no les obligacions. A vegades, a part d’encarar-se amb els Mossos, fins i tot ho fan amb el seu mateix advocat. Un dels problemes que no està ben resolt és el dels nois que quan fan els divuit anys surten dels centres de menors i no tenen un acompanyament.

Té ganes d’assumir noves responsabilitats en l’àmbit de l’advocacia?

Avui en dia no em plantejo nous reptes. Exerceixo de tresorera del grup de joves en l’àmbit català i estic contenta que a Manresa i a la resta de col·legis haguem pogut crear aquest grup. M’agrada molt la vida col·legial i poder ajudar. Quan acabi el mandat, intentaré que aquest grup continuï actiu. Ajudaré en el que calgui i pugui el Col·legi i el Grup de l’Advocacia Jove, no per ego personal, sinó perquè penso que aquestes institucions són necessàries.