Els sindicats de funcionaris judicials comencen demà una vaga indefinida per aconseguir millores retributives en línia del que van aconseguir fa poc els lletrats de l'administració de justícia arran d'una vaga de dos mesos. Les aturades seran de 10 a 1 del migdia a partir del dilluns 17 d'abril. A Manresa, els sindicats CCOO, UGT, CSIF i STAJ criden a concentrar-se dimarts i divendres d'11 a 12 hores davant dels jutjats de la ciutat. El dimecres 19 d'abril, però, l'aturada serà de tot el dia i es preveu una manifestació a Madrid.

Els sindicats convocats basen les seves reivindicacions en el reconeixement de les funcions que realment realitza cadascun dels cossos funcionarials i exigeixen la paralització de la tramitació parlamentària de la Llei orgànica d'eficiència organitzativa. En concret, demanen de 350 a 430 euros mensuals més de sou.

On hi haurà protestes i aturades? Els sindicatscriden a concentrar-se d'11 a 12 hores dilluns, dimarts, dijous i divendres davant de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i davant dels jutjats barcelonins de Sabadell, Mataró, Vilanova i la Geltrú --dilluns i dijous--, Terrassa, Granollers i Manresa --dimarts i divendres--. A Tarragona, han convocat a les 11 hores cada dia menys dimecres --que pararan tot el dia--, i dilluns davant dels jutjats del Vendrell, dimarts davant dels de Reus i dijous davant dels de Tortosa (Tarragona). Els mateixos sindicats criden a protestar dilluns, dimarts, dijous i divendres davant de l'edifici el Canyeret de Lleida, i davant dels jutjats de Girona els mateixos dies.



En un comunicat, els sindicats convocants troben més que justificada la convocatòria de vaga perquè el govern ha tractat com a "funcionaris de segona" al 93% del personal de l'administració de justícia, que porta el pes fonamental del treball, elevant les retribucions de només el 7% restant (el cos de laj). Per a les organitzacions convocants, actualment no està reconeguda la responsabilitat, professionalitat i especialització de la totalitat del personal de justícia (cossos generals, especials i metges forenses) ni les funcions reals dels cossos generals. Així mateix, es "menysprea" la implicació, la participació i el paper determinant de la immensa majoria del personal de l'administració de justícia en els nous models organitzatius i tecnològics.

Els sindicats denuncien que el Ministeri de Justícia vol imposar, sense negociar, la Llei d'eficiència organitzativa que posa en risc els llocs de treball, les destinacions, la mobilitat voluntària, les retribucions especials i les funcions concretes del personal dels jutjats. Amb les mobilitzacions i la vaga convocades els sindicats exigeixen la paralització de la tramitació parlamentària d'aquesta llei fins que no s'arribi a un acord per modificar-la a la Mesa Sectorial de l'Administració de Justícia.

CCOO, CSIF, STAJ i UGT també exigeixen el reconeixement professional i retributiu de les funcions que realment realitzen tots els cossos funcionarials, eliminant-se l'acumulació al cos de lletrats de funcions que finalment realitzen i són delegades als cossos generals sense compensació. Per això, reivindiquen l'increment del complement general del lloc, que és l'únic concepte retributiu aplicable per a tots els cossos generals i especials i per a totes les comunitats autònomes, tinguin o no transferides les competències en matèria de personal judicial.

Així, els sindicats reclamen increments retributius de 430 euros mensuals per a metges forenses i facultatius de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses (personal funcionari del grup A1, igual que els lag), 400 euros per als gestors i tècnics especialistes de laboratori (grup A2 ), 375 euros per als tramitadors i ajudants de laboratori (grup C1) i 350 euros mensuals per als auxilis judicials (grup C2). Els sindicats reclamen, finalment, l'eliminació de les diferències retributives derivades dels grups de població, elevant-les a les que es perceben al grup 1 (Madrid i Barcelona) i la publicació abans que finalitzi aquesta legislatura i prèvia negociació col·lectiva del reial decret que estableixi els criteris i les quanties mínimes del complement de carrera professional.