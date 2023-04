El Palau Firal acollirà aquest dissabte un dinar per donar suport a la presidenta suspesa del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs, que hi serà present. Es tracta de la iniciativa d’un grup de suport a Borràs a nivell de tot Catalunya. No hi seran els membres de la llista del partit a Manresa, tot i donar-hi suport.

En declaracions a aquest diari, l’alcaldable de Junts a la capital del Bages, Ramon Bacardit, ha assegurat que dona el màxim suport a Borràs. «Ho considero un cas de lawfare [guerra legal] i persecució política, per tant, em sembla perfecte que els seus amics li organitzin un dinar de suport». Tot i aquest compromís amb Borràs, Bacardit ha informat que «cap dels membres que formen la llista de Junts per Catalunya a Manresa podrà assistir a aquest dinar». Tampoc el coordinador al Bages del partit, Toni Massegú. El motiu que exposen per justificar les absències és d’agenda. La formació ja tenia previstes unes jornades fora de la capital del Bages per aquest dia, explica Bacardit. El líder de Junts a Manresa ha afegit que ja s’ha posat en contacte amb la presidenta suspesa del Parlament per informar-la de la situació. «Ja li hem comunicat a la Laura el nostre suport». La data escollida per fer el dinar no és casual, ja que aquest dissabte faltaran pocs dies perquè expiri el termini que té la igualadina Alba Vergés, vicepresidentaen funcions de presidenta del Parlament, per donar una resposta a la Junta Electoral Central sobre el cas de Laura Borràs.