La manresana Associació Promoció de la Memòria Popular, que va prendre el relleu a la Fundació Independència i Progrés, celebra el dimecres 19 d'abril, a les 7 de la tarda a l'Espai Òmnium del carrer Sobrerroca, una assemblea en la qual es debatrà sobre les alternatives de futur.

L'entitat, presidida per Josep Huguet i que té a Francesc Comas com a secretari, donarà compte de les activitats i la situació econòmica.

Josep Huguet, exconseller de Comerç, Turisme i Consum, i d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, s'adreça als socis en la convocatòria com a darrer president de la Fundació per la Independència i Progrés i actual president de l'entitat que l'ha succeït: l'Associació Promoció de la Memòria Popular.

Defunció de puntals cabdals

Huguet els hi diu que "és hora de trobar-nos en assemblea després de moments difícils aquests darrers tres anys, no només per la Covid sinó per la defunció de tres puntals cabdals de la junta de l'entitat: Lluís Calderer, Joan Badia i Domènec Cucurella.

Afirma que "toca fer una reflexió sobre quina funció pot tenir una entitat petita com la nostra sempre enfocada a suplir deficiències de les ofertes cíviques manresanes en qüestions de relats sobre la història i la pròpia identitat".

Després d'haver estat "determinants" en la commemoració de fets i personatges cabdals a Manresa -Lluís Calderer, Joan Badia, Unió Socialista del Bages i Assemblea del Bages-, l'any 2022 no es van cobrar les quotes "perquè hem de decidir cap a on ens adrecem a partir d'ara".