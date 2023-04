La morositat que suporta l’Ajuntament de Manresa baixa però encara és de gairebé 11 milions

La morositat de persones físiques i jurídiques que suporta l’Ajuntament de Manresa ha trencat la tendència a l’alça que mantenia, però encara ronda els 11 milions d’euros, una quantitat molt important.

La reducció ha estat de 665.779 euros, que és la diferència entre els 11.448.004 euros del 2021 i els 10.782.225 euros del 2022.

No és la primera vegada que es talla la tendència a l’alça de la morositat, però sí la que comporta un major volum de diners.

Des del 2010 cada any ha estat més elevada que l’anterior excepte el 2017, quan va baixar a 8,4 milions d’euros en relació als 8,5 milions del 2016.

Els 10,8 milions, que és la darrera xifra facilitada per l’Ajuntament, és la segona més elevada de la sèrie, només per sota dels 11,4 milions del 2021.

Regió7 va començar a fer seguiment de l’evolució de la morositat quan va assolir un volum significatiu, 2,5 milions d’euros el 2010.

Des de llavors s’ha més que quadruplicat.

I caldrà veure com evoluciona els pròxims anys, perquè haver de destinar a l’entorn d’11 milions d’euros a provisions per insolvències és un ròssec ben significatiu per a la hisenda municipal.

La morositat, tant dels ciutadans com de les administracions superiors, obliga l’Ajuntament a fer provisions d’insolvències. Són els diners que es destinen a cobrir els cobraments pendents que són difícils d’aconseguir, però que encara hi ha expectatives de realitzar. En aquests casos, l’Administració destina recursos a cobrir la possible morositat dels deutors.

Procediments d’embargament

Un altre factor a tenir en compta són els fallits de recaptació, perquè es tracta de dos temes que van lligats i que cal entendre en el seu conjunt. La provisió per insolvències (morositat acumulada) pot créixer però que això no signifiqui que hi ha més impagats per part dels contribuents, sinó que ho faci perquè s’han aprovat menys fallits de recaptació. Per exemple, perquè s’ha decidit dedicar més esforços a intentar cobrar aquests tributs, mantenint-los més en la comptabilitat abans de donar-los de baixa.

Pel que fa als deutes de contribuents que no paguen dins de termini, l’Ajuntament ho notifica primer als contribuents.

Si no paguen, l’Ajuntament tramita procediments d’embargament de comptes corrents, sous i salaris, devolucions, rendes de lloguer i immobles situats dins del seu àmbit competencial (és a dir, dins del municipi). Si aquests procediments no donen fruit, l’Ajuntament acaba tramitant un expedient de declaració d’insolvència del deutor (fallits). És en aquest moment que els deutes es donen de baixa de la comptabilitat.

Pel que fa a la provisió per insolvències (morositat) es tracta d’un ajust comptable que es realitza al tancament de cada exercici per reflectir als comptes municipals aquells deutes pendents dels que es considera que és dificultós el seu cobrament, atesa la seva antiguitat. Així que la morositat pot pujar perquè s’han declarat menys fallits.

Això pel que fa a una oscil·lació a curt termini, quan s’analitza un període més llarg, com el que es pot veure en el gràfic entre el 2010 i el 2022, la morositat quadruplicada mostra tant períodes en els quals s’han declarat molts fallits de recaptació com pocs.