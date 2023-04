L’Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs d’enderroc d’un habitatge de titularitat municipal situat al carrer Major 18-20 de Manresa. Té una superfície construïda de 244,92 metres quadrats, repartits en planta baixa, planta primera i planta segona, i es troba dins la illa de cases formada per la intersecció dels carrers Major, Migdia i Doctor Esteve. Està tapiat i està més endavant, pel que fa a la ubicació, que els edificis del seu costat, amb la qual cosa treu un espai als vianants que ara es podrà recuperar

L'enderroc té una durada prevista de dos mesos i es farà de forma manual i amb mitjans mecànics. Un cop s'hagi executat, el projecte preveu revestir la mitgera veïna amb un envà pluvial de perfil ondulat, ha informat l'Ajuntament. Posteriorment, informa que es procedirà a executar les actuacions necessàries per a l'ordenació del solar resultant com a espai públic, que consistiran en la formació de tres nous escocells per a la plantació de nou arbrat amb passamà d'acer galvanitzat, la formació de dos guals complets de vianants amb peces de formigó prefabricat i la pavimentació amb peces de panot.