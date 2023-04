Els estudis de grau de la FUB han passat de la bata blanca d'Infermeria als xips

L’any 1990 la Fundació Universitària del Bages, l’actual FUB-UManresa, va començar a impartir estudis universitaris d’Infermeria. Poc més de 30 anys després, oferirà aquest pròxim curs un nou grau universitari inimaginable aleshores perquè ningú no preveia l’evolució de les noves tecnologies. Són els estudis de Gestió de la Societat Digital. D’infermeres en continua formant. Són igualment necessàries. El mateix que, actualment, entesos en transformació digital. La FUB-UManresa ha evolucionat de la bata blanca als xips.

Des d’aquell 1990 la FUB ha anat afegint els estudis universitaris que han donat forma a l’actual personalitat d'UManresa: Ciències Empresarials -l’actual Administració i Direcció d’Empreses- Fisioteràpia, Podologia, Logopèdia o Educació Infantil.

Posteriorment, a partir del 2014, ja com a Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya, el Campus Manresa ofereix Medicina i, el pròxim curs s’hi afegirà l’esmentat grau de Gestió de la Societat Digital a més a més d’Odontologia i previsiblament Audiologia. Aquests dos darrers casos promoguts per la Fundació d’Estudis Superiors de Ciències de la Salut. S’impàrtian conjuntament amb el Campus Vic.

Campus sobre plànol

El que és ara el campus de l’avinguda Universitària es va començar a gestar sobre plànol a finals dels anys 90 del segle passat. Llavors no existia l’actual avinguda. Al mig hi passava l’antiga via dels Catalans que duia potassa de les mines de Súria. L’edifici principal de la FUB es va avançar a tota la urbanització de la zona. Es va inaugurar el 2002 quan l’avinguda s’havia de fer. Al que ara és l’entrada principal encara hi havia la rasa per on hi passava el tren i tot just s’hi començava a treballar.

Els primers alumnes del que ara és la FUB1 van conviure amb les màquines excavadores a la vora. Més enllà s’enllestia un centre de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya, l’embrió del Centre Tecnològic (CTM), que ara és la FUB2.

Fins llavors els estudiants de la Fundació Universitària del Bages estaven escampats per diferents punts de la ciutat. Infermeria es va iniciar a les Saleses -l'actual casa Flors Sirera- , igual que Ciències Empresarials, que es van començar a impartir el 1993. El curs següent s’hi van afegir els estudis de Gestió i Administració Pública -que durarien fins el 2002- en un local del carrer Sant Joan Baptista de la Salle.

Arriba Fisioteràpia

L’evolució va continuar el 1998 amb la posada en marxa del grau que actualment té més estudiants gràcies sobretot als alumnes procedents de França. És Fisioteràpia. A partir d’aquí s’hi afegirien Podologia, el 1999, i Logopèdia, el 2001. Es van repartir en diferents locals: Saleses, carrer Sant Joan Baptista, carrer Caputxins i carretera de Cardona.

La dispersió es a acabar quan el 2002 va entrar en funcionament l’actual edifici mare de la FUB. Llavors encara s’hi afegirien més estudis. Els d’Educació Infantil el 2009. Tots els graus estaven adscrits a l’Autònoma de Barcelona.

Un episodi clau per a la Fundació Universitària del Bages i les comarques centrals va ser la federació universitària amb Vic que va suposar el naixement de l’actual Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Va ser, formalment, a principis del 2014. Sense la federació no haguessin arribat els estudis de Medicina el 2016, o els d’Odontologia que ho faran aquest curs 2023 que d’entrada s’impartirà a Vic però a on la Clínica Universitària hi jugarà un paper important. El grau d’Audiologia serà, també, innovador i en principi es farà a Vic.

La Societat Digital

Igual d’innovador que el grau de Gestió de la Societat Digital, que és el que arrodonirà la nova oferta de graus del campus Manresa de la UVic-UCC. La voluntat del grau és formar persones amb capacitat per dissenyar, gestionar, interpretar i avaluar projectes digitals i d’innovació tant en l’àmbit empresarial com social. Es tanca un cercle que va començar amb la bata blanca d’Infermeria i que acaba, de moment, en el món de les noves tecnologies.

Paral·lelament el nombre d’alumnes no ha fet res més que incrementar-se any rere any. El curs 1990-1991 va començar amb 65 alumnes matriculats a l’escola d’Infermeria. El 1996-1997, en estudis oficials, ja eren 688. El 2002-2003, quan es va estrenar l’actual edifici de la FUB1, es va arribar als 972. Des de llavors el nombre d’estudiants no ha parat de créixer fins arribar als 2.015 estudiants de grau que té actualment. Més de 2.200 si s’hi sumen els de cicles formatius de grau superior, l’altre gran aposta d’UManresa, i màsters universitaris. També s’ha fet gran en equipaments. De la FUB1 del 2002 ja va per la FUB4.