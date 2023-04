L'alcaldable de Junts per Manresa assegura que es tapen tines medievals sense posar-les en valor

L’alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, considera inadmissible que no s’aprofitin les obres de reforma del carrer Sant Andreu per senyalitzar i posar en valor les tines medievals excavades a la roca que hi ha a sota, de la mateixa manera que sí es va fer amb les del carrer Sobrerroca.

Del mateix parer és el veí Xavier Ferrer, que ahir va mostrar amb Bacardit el punt on es troba una de les tines, a l’alçada del número 6 del carrer, la casa on va néixer. Ferrer va lamentar que malgrat les nombroses troballes esparses de vestigis antiquíssims no s’hagi dotat d’una unitat i d’un relat conjunt aquest espai emblemàtic.

Bacardit va explicar que «el carrer del Balç que coneixem és a l’entorn d’un 30% del que tenim. Ara podem visitar de la Baixada del Pòpul a Arcs de Santa Llúcia, però arriba fins a la Baixada dels Drets i d’allà fins al carrer Cantarell. I aquesta unitat del carrer del Balç hi és, també, en les tines».

"S'ignora aquesta realitat"

L’alcaldable i exregidor d’Urbanisme va expressar la seva «sorpresa perquè el projecte de renovació del carrer ignora aquesta realitat. En un àrea de prospecció arqueològica on s’han de fer unes cales prèvies, ja que se sabia històricament que hi havia tines. Entenc que no s’han fet i, per tant, demanaria que les tines del carrer Sant Andreu es posin en valor com es va fer al carrer Sobrerroca».

Afirma que cal actuar, «perquè és patrimoni històric de la ciutat i perquè els carrers del Balç, Sobrerroca i Sant Andreu configuren un indret únic al país. No hi ha cap carrer amb aquest tipus de tines i mentre no s’acabi de posar en valor el conjunt que tenim a Manresa, com a mínim, cal senyalitzar aquestes tines i tematitzar-les».

No entén que no es contempli marcar al paviment la seva presència amb planxes d’acer i situar vinils explicatius com es va fer al carrer Sobrerroca, perquè «cal donar unitat a aquest patrimoni». Tematitzar uns espais singulars i vincular-los a l’origen de la ciutat, la vinya, el vi, l’oli i l’agricultura. Per tant demana «si us plau que malgrat les presses, potser electorals, per voler tenir el carrer, no es deixi de recuperar les tines».

Ferrer, per la seva banda, va insistir que el tema de les tines resultava clar, però que calia una intervenció molt més global i liderada per l’Administració, «perquè els particulars sols no ho podem fer» que posi en valor totes les particularitats històriques, que en són moltes, aprofiti aquestes singularitats i les posi en context. Ferrer va explicar que hi ha tines a l’interior de cases i també «exteriors excavades al fiter de la pedra», o sigui a la roca a flor de terra.