Impulsem Manresa celebra que la Generalitat introdueixi noves expedicions en el bus que connecta la ciutat amb Barcelona però reclama que entrin en vigor immediatament. Considera no és acceptable que els usuaris hagin d’esperar encara un mes per gaudir d’unes millores que porten reivindicant des de fa anys i que "com ha quedat demostrat són imprescindibles".

En relació a la posada en funcionament d’una aplicació que permetrà als usuaris conèixer la situació dels busos, la candidatura encapçalada per l'alcaldable Joan Vila afirma que seria preferible que la informació estigués a disposició en tot moment i no només 15 minuts abans de l’inici del trajecte. Afirma que són els viatgers els que hauran de valorar si les millores implantades són satisfactòries i suficients "i la nostra candidatura restarà amatent a les seves demandes i reivindicacions, que considerem justes i als quals donem suport". De fet s’ha de recordar que Impulsem ja va penjar cartells fa unes setmanes en parades que presta servei Monbús per denunciar les mancances del servei. Taula de Territori Impulsem proposa que la millora de les connexions en transport públic al Bages es vehiculi a través de de la Taula de Territori involucrant els principals actors del teixit social, econòmic i les altres administracions locals de la comarca. En aquestes reunions "creiem que també s’haurien de posar sobre la taula altres modalitats de transport com la del cotxe compartit, amb turismes elèctrics o amb el distintiu ECO". D’aquesta forma, els viatgers disposarien d’una nou mètode de desplaçament que compliria igualment amb l’objectiu de reduir les emissions.