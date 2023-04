Indignació a l’entorn de la plaça Porxada de Manresa per les bretolades que han de suportar diàriament

Veïns de la zona de la carretera de Vic i dels carrers de Sant Baptista de La Salle, Bonsuccés, Puiterrà de Baix i plaça Porxada de Manresa, fa mesos que estan queixosos amb els problemes d’incivisme que hi ha a la zona, amb la Porxada com a epicentre. Per aquest motiu, han demanat a l’Ajuntament el tancament a les nits, a partir de les 11, de la plaça. La darrera bretolada que han viscut ha estat el llançament d’un extintor a un balcó, que ha causat danys materials i, per sort, cap de personal.

Els veïns, que en el seu dia ja es van mobilitzar per aconseguir que un local que ven alcohol tota la nit no ho pugui fer, expliquen quant al tancament de la Porxada que «ho considerem necessari per preservar la seguretat i evitar els aldarulls que es produeixen moltes nits i que no deixen dormir els veïns de la zona». Fan notar que el passat dia 16 d’aquest mes «uns brètols van llençar des de la plaça Porxada un extintor a un dels terrats que hi dona. Sembla ser que l’havien robat del pàrquing de la Porxada, on també van fer bretolades. L’impacte va ser violent i va fer malbé el terra del terrat. Per sort, no va impactar contra cap persona o cap finestra».

«Els veïns ens sentim desprotegits»

Consideren que «aquest fet suposa un nou grau de violència de les bretolades a la zona» i hi afegeixen que «els veïns ens sentim desprotegits davant d’una intolerable violència que va creixent al nostre entorn i contra la que l’Ajuntament, tot i les moltes queixes dels veïns, no pren mesures efectives, com podria ser el tancament a les nits de la Porxada o el control dels aldarulls, crits i sorolls nocturns amb radars sònics».

Totes aquestes queixes les han fet arribar a la Síndica de Greuges en un extens document on parlen de la música fins a altes hores de la matinada amb què han de conviure per l’existència d’un local d’oci nocturn al carrer Bonsuccés «que segons sembla té llicència per actuar com a bar-musical i que en realitat ho fa com a discoteca», i el mal ambient que genera una botiga que ven alcohol tota la nit a la cantonada de la carretera de Vic amb el carrer de Sant Joan Baptista de La Salle. Parlen de «persones en estat d’ebrietat, sorolls, baralles i crits nocturns, brutícia, orins, defecacions humanes, xeringues a terra».

Entre altres, reclamen un radar sònic al Sant Joan Baptista de La Salle per fer una radiografia del soroll nocturn i, així, que l’Ajuntament emprengui les accions pertinents; més vigilància policial, i que l’Ajuntament faci efectiva la limitació de la venda de begudes alcohòliques a les botigues en horari nocturn, que va iniciar l’octubre passat. Lamenten que, «fins ara, l’Ajuntament de Manresa no ha pres cap de les mesures proposades» que li han fet arribar, atès que és una situació que fa mesos que dura, remarquen, i que ha comportat «visites a l’alcalde, regidors i cap de la Policia Local».