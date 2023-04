Junts es presenta com un cor de gent amb capacitat per generar canvis a Manresa

Cantant el tema més conegut del musical Mar i cel amb tots els membres de la llista de Junts a Manresa dalt l'escenari de la sala de festes Seven Seven. Així ha acabat aquest vespre l'acte de presentació de la candidatura encapçalada per Ramon Bacardit, que l'ha definit com "transversal", "amb gent nova i d'altra d'experiència acreditada" i formada per persones amb "energia positiva" que "han demostrat la capacitat de generar canvi en el seu entorn" que és la que creu que necessita Manresa. Ha assegurat que hi ha molta gent a la qual ha hagut de dir que no que s'ha ofert per formar-ne part. Ha parlat d'un "repte sideral" per millorar la ciutat i, sobretot, ha destacat la importància del treball en equip perquè, ha dit, "jo no soc un genet solitari. No soc un solista. El que m'agrada és formar part d'un cor".

En els vuit primers llocs hi ha noms que ja s'havien avançat, amb Mònica de Llorens de número 2, seguida per Josep Gili, Maria Mercè Tarragó, Salva Racero, Maria Lluïsa Tulleuda, Josep Maria Fius i Núria Masgrau. Al número 14 hi ha el que va estar durant prop de vint anys líder veïnal de la barriada Mion, Joan Josep Porcel. La tanquen Toni Massegú, Pere Oms, històric de CiU i, al número 25, Joan Calmet. Massegú ha enumerat aspectes per millorar la ciutat. Ha demanat que "la gent decideixi venir perquè hi ha oportunitats, i no ajuts i subsidis". Calmet ha reivindicat que Junts és el partit dels "presidents Jordi Pujol, Artur Mas i del president a l'exili Carles Puigdemont". Tots dos han estat aplaudits efusivament.

Abans de començar, Bacardit ha explicat a Regió7 que, en el cas de Calmet, "s'ha dedicat durant 12 anys molt intensament a la ciutat i vol posar fi a aquesta etapa donant suport a la nostra llista i fent un pas al costat".

Més d'un centenar de persones han assistit a la presentació, que s'ha fet amb una posada de llarg molt estudiada, amb els 25 candidats pujant d'un en un a tres cubs repartits al mig de la pista amb la gent al seu voltant i fent una descripció personal del següent candidat. Cadascun ha respost una pregunta: sobre els tòpics de Manresa, sobre el que els agrada de Manresa, sobre el que creuen que cal fer per millorar la ciutat.... Finalment, Bacardit ha pujat a l'escenari per agrair als qui l'acompanyen la seva "generositat". "Manresa ha de millorar", ha afirmat i ha criticat les "decisions equivocades" i els "molts diners perduts. És urgent fer un clic amb gent capaç". Ha parlat de tenir els carrers nets i endreçats, de donar protagonisme a la societat civil, d'atraure comerços i emprenedors per fer una ciutat orgullosa. "Serem l'agent de canvi que la ciutat necessita".

Després que la resta de membres de la llista s'hagin sumat a ell a l'escenari, el cantant i número 5 de la candidatura, Salva Racero, ha començat a cantar el tema de Mar i cel i s'hi han anat sumant la resta. En la seva intervenció en solitari, Racero també ha cantant un tema d'Els miserables. L'aplaudiment dels assistents ha clos la presentació. Era el moment de les copes, dels brindis i de les converses a peu dret.

Els noms de la llista un per un

1. Ramon Bacardit Reguant (48 anys). Arquitecte Urbanista. Va crear el seu estudi d’arquitectura als 25 anys, que encara dirigeix. Va ser regidor d’Urbanisme a l’Ajuntament de Manresa amb CiU (2011-2015).

2. Mònica de Llorens Vall-llossera (55 anys). Llicenciada en història de l’art i gestora universitària. Ha treballat 26 anys com a delegada territorial a la Catalunya Central per la UOC.

3. Josep Gili Prat (60 anys). Geògraf i mestre. És regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent i d’Ensenyament i Universitats a l'Ajuntament de Manresa, i professor associat a la UAB. Diplomat en Magisteri.

4. Maria Mercè Tarragó Costa (53 anys). Comerciant. És regidora de Ciutat Saludable a l'Ajuntament de Manresa. Des dels 18 anys, treballa a la Joieria Rellotgeria Copèrnic de Manresa. Associada a la UBIC de Manresa des de l’any 1978.

5. Salva Racero i Alberch (46 anys). Cantant, actor, coach vocal, compositor, activista cultural, sommelier i, declara, "feliç". Va ser vocalista durant una dècada de la banda Lax’n’Busto.

6. Maria Lluïsa Tulleuda Lari (61 anys). Infermera amb postgrau en dietètica i emergències. Actualment treballa al Servei de Diàlisi a Althaia a la Unitat de l’ Hospital Transfronterer de la Cerdanya a Puigcerdà. Presidenta de Junts a la capital del Bages.

7. Josep Maria Fius (39 anys). Mestre d’Educació Física. És regidor de Centre Històric de l'Ajuntament de Manresa. Diplomat en Magisteri d’educació Física. Va ser President Local del PDeCat Manresa. Soci de l’ANC, Plataforma per la Llengua i Omnium.

8. Núria Masgrau Fontanet (51 anys). Economista. És regidora de Comerç, Indústria i Activitats i de Barris i plans d’Acció Comunitària de l'Ajuntament de Manresa. Responsable d’administració de Mutuacat. Vinculada al món cultural i sardanista.

9. Clàudia Cots Casas (29 anys). Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques. Treballa de project manager en una multinacional del sector dedicat a l’automoció a Brussel·les.

10. Jorge Eliecer Pulido Alvarez (65 anys). Tècnic de maquinària pesada de mines; dibuixant arquitectònic; narrador esportiu; president de l’Associació de colombians del Bages; directiu de la Plataforma d’Immigrants de Manresa i membre de l’Església Evangèlica.

11. Santi Bargalló Parra (57 anys). Metal·lúrgic i actualment responsable d'una línia de producció a AUSA. És soci del Barça, d'Òmnium, del Baxi, de Creu Roja i membre del Consell de la República.

12. Gemma Buch Guinó (22 anys). Estudiant de 5è any del doble grau de Ciències Polítiques i Sociologia i professora a una acadèmia d’anglès. És la responsable de comunicació de Junts a Manresa i membre del Consell de la República.

13. Francesc Josep Archs i Lozano (67 anys). Enginyer, Màster en Enginyeria Electromecànica i Gestió Industrial i Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Jubilat.

14. Joan Josep Porcel Contreras (76 anys). Jubilat del sector químic. Va ser un combatiu president durant 17 anys de l'Associació de Veïns de Mion-Puigberenguer-Poal.

15. Bàrbara Minoves Corominas (66 anys). Llicenciada en Dret. Jubilada.

16. Jepi Alberti i Pradera (51 anys). Empresari del sector de les Noves Tecnologies i docent a universitats i patronals en Estratègia empresarial i Màrqueting i Transformació Digital.

17. Pilar Mascaró Juberó (58 anys). Educadora Infantil i voluntària. Actualment treballa a Moll House.

18. Xavier Balet Farré (63 anys). Mestre jubilat.

19. Maria Queralt Subirana Campa (66 anys). Diplomada en Intermediate i en podologia, i llicenciada en antropologia social i cultural. Jubilada.

20. Gregori Garcia Lladó (52 anys). Consultor i auditor de Sistemes de Gestió, Formador. Tècnic de Prevenció. Graduat Social.

21. Mercè Rial i Santiago (50 anys). Fotògraf.

22. Àngels Torrens Vila (68 anys). Mestra jubilada, diplomada en Traducció i en Magisteri i actriu amateur.

23. Toni Massegú i Calveras (49 anys). Llicenciat en matemàtiques per la Universitat de Barcelona i professor de secundària d’aquesta especialitat des de l’any 1998. És regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa i, des del novembre del 2020, director dels Serveis Territorials de Presidència a la Catalunya Central. És el coordinador al Bages de Junts.

24. Pere Oms Pons (80 anys). Jubilat. Històric de CiU. Va ser regidor en els mandats de Juli Sanclimens.

25. Joan Calmet Piqué (63 anys). Llicenciat en Magisteri per la UAB. Empresari sector comerç àudio-visual durant 32 anys. És regidor des del 2011 a l'Ajuntament de Manresa. Actual regidor de Seeguretat Ciutadana i Protecció Civil, i de Turisme i Projecció de la Ciutat.