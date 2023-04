Anjo Valentí, portaveu del PSC a l’Ajuntament de Manresa i candidat a l'alcaldia, ha expressat la seva "preocupació" per la "manca d’acompanyament i distanciament creixent" de l'equip de govern d'ERC i Junts vers "el ventall associatiu de la ciutat en tots els seus àmbits". Per solucionar-ho proposa la creació d'una oficina específica per ajudar les associacions i acompanyar-les.

L'alcaldable socialista assegura que "no existeix un acompanyament" de l'Ajuntament cap a les entitats que sigui efectiu a l'hora de facilitar la realització de tràmits administratius i desllorigar nusos burocràtics, que són un veritable ròssec "sobretot per a les entitats mitjanes i petites".

Anjo Valentí afirma que si bé algunes entitats s’han anat professionalitzant, la majoria no ho poden fer pels costos de personal que comporta o bé perquè volen mantenir el voluntariat com un signe d’identitat propi. "És per això que volem obrir a l'Ajuntament un servei d’acompanyament personalitzat", que faciliti la vida a les associacions quan s'han d'enfrontar a tràmits administratius, sobretot amb el seu Ajuntament, però que també podria ser d'utilitat en altres àmbits.

Per ajudar a superar obstacles proposen crear una Oficina d’Acompanyament i Seguiment Associatiu, que orgànicament podria ser una unitat funcional dins d’un dels diferents serveis de l’Ajuntament, per tal que ofereixi d’entrada i de forma proactiva -és a dir sense rebre prèviament cap petició de l’entitat- els seus recursos humans i expertesa per informar de possibles ajudes i subvencions administratives, o d’informar sobre la possibilitat d’organitzar activitats relacionades amb el perfil de cada associació o entitat manresana. A més de posar a l'abast "sempre un mateix personal d’enllaç al qual se li pugui consultar qualsevol qüestió o tràmit, de forma àgil i ràpida.

Situacions indesitjades

L'oficina d'acompanyament, segons Anjo Valentí, evitaria situacions indesitjables "com la que ens va explicar directament una entitat manresana que vetlla per persones que pateixen malalties. Van rebre una subvenció de l’Ajuntament, però poc després l'Ajuntament va reclamar la seva devolució argumentant un defecte de forma en la sol·licitud". Això vol dir "temps i energies perduts, i desànim acumulat".

Una altra entitat "ens va comunicar que no constava al directori d’associacions i entitats en la web de l’Ajuntament, tot i haver fer tràmits directes amb els serveis del consistori. Es a dir, invisibles i inexistents tant pel seu Ajuntament com per als que consulten el directori municipal".

Anjo Valentí està convençut que el fet que les associacions s'hagin d'enfrontar a situacions que haurien de ser més senzilles és "desmotivador" i això repercuteix en fer-se enrere per no topar amb "el mur de la burocràcia" en lloc de tirar endavant actes i projectes. Les conseqüències són que "les entitats perden oportunitats per donar-se a conèixer i créixer, i la ciutat també surt perdent".