Fem Manresa va dur a terme, ahir, a l’escola Renaixença, la tercera de les sis xerrades temàtiques que ha organitzat al voltant de “Com fer de Manresa una ciutat per viure-hi”, que és, alhora, el seu lema de campanya. Sota el títol “Escoles diverses, ciutat cohesionada”, la xerrada i debat va versar al voltant de la necessitat de revertir la segregació social present als centres educatius de la ciutat, com a mesura necessària a favor de la cohesió social.

Roser Alegre, regidora i alcaldable de Fem, va presentar la xerrada fent evident que cal que escoles i instituts siguin un reflex de la societat manresana i, per tant, que siguin el màxim de diverses possibles totes elles, i que cal viure la diversitat com una riquesa i no com una diferència que separi i aïlli les comunitats. Va afirmar que “més enllà de dades, que en tenim moltes i ja ens les sabem, cal actuar políticament per revertir les desigualtats”. Va exposar que el fet de tenir centres amb diversitat d’alumnat no vol dir que estigui tot fet, sinó que “cal treballar per una bona implicació i relació entre totes les famílies”.

Agnès Torras, mestra i pedagoga jubilada, amb una llarga experiència i trajectòria, va fer una radiografia acurada de la realitat educativa a la ciutat, que compta amb una oferta formativa important (tant a nivell d’educació obligatòria, com també complementària) i va situar alguns temes claus per treballar a favor de la cohesió social i una educació inclusiva.

Repensar la zonificació

Va apuntar que és necessari repensar la zonificació que determina les escoles a què opten els infants: fer-les més reduïdes, perquè els infants vagin al centre més proper possible al seu domicili (que hi puguin anar caminant reforça la seva autonomia). També va apuntar com a aspectes claus la necessitat de la participació de les famílies a les escoles i la relació dels centres amb l’entorn més proper d’aquest per tenir escoles realment inclusives. Finalment, va posar èmfasi en la necessitat de fer una bona comunicació per part de l’administració i en millorar les condicions laborals del professorat, perquè aquest pugui fer un seguiment adequat dels infants.

Al torn de debat van plantejar-se diversos aspectes que van palesar la necessitat d’abordar aquesta problemàtica. Es va parlar sobre els estigmes i prejudicis que pateixen alguns centres de la ciutat i que perpetuen la segregació; de si les escoles concertades són un factor segregador més, i de la competició abusiva que es fa entre centres educatius en alguns casos.

La propera xerrada del cicle “Català i comunitat”, tindrà lloc el dissabte 29 d’abril a les 12 del migdia, a la plaça Clavé. Anirà a càrrec de Júlia Ojeda, investigadora i crítica literària, i Pau Vidal, filòleg, traductor i escriptor. La presentarà el regidor i número 3 de Fem Manresa, Jordi Trapé.