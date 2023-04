El Palau Firal ha estat l'escenari d'un dinar de suport a la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Unes 450 persones han acudit a la cita, que ha estat organitzada per un grup de suport a la seva figura i no pas pel partit que presideix Borràs. Entre les personalitats més destacades de l'esdeveniment hi havia l'expresident de la Generalitat Quim Torra, l'exvicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Pessarrodona i l'exdiputat de Junts al Parlament Antoni Castellà.

En l'atenció als mitjans, Borràs ha assegurat que se'n va assabentar de la convocatòria a través d'una notícia. "Entenc que s'ha fet aquí a Manresa perquè hi havia facilitat que vingués gen de tota Catalunya, com ha vingut", ha detallat. També ha excusat tota la gent que no hi ha pogut assistir al dinar perquè s'ha celebrat "en període d'actes de precampanya". Borràs ha estat condemnada per un delicte de prevaricació administrativa i d'un delicte continuat de falsedat en document oficial, a més de ser considerada inductora d'un delicte continuat de falsedat en document mercantil, durant la seva etapa com a directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Davant d'aquesta sentència, diversos partits han sol·licitat a la Junta Electoral Central que li retiri l'acta de diputada, però l'òrgan ha demanat abans al Parlament que hi digui la seva. La dirigent de Junts ha fet una crida a "combatre" aquestes "injustícies" que busquen, ha defensat, acabar amb el lideratge independentista. "L'objectiu és apartar-nos a tots aquells que perseverem en el camí del mandat de l'1 d'octubre", ha dit, en referència al referèndum de l'any 2017. Per això ha agraït les mostres de suport rebudes aquest dissabte a la capital del Bages i ha garantit que la refermen a "continuar lluitant". "Plantar cara és l'opció que jo he triat", ha resumit.