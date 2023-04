L'alcaldable de Manresa En Comú Podem, Ana Querol, va anunciar la creació d'"una regidoria dels drets dels animals” en l'acte públic que va celebrar dissabte al barri de la Font dels Capellans, acompanyada de Sergio Garcia, director General dels drets dels animals del Ministeri de Drets socials i Agenda 2030 del Govern de l’Estat, impulsor de la Llei de protecció dels drets i el benestar animal, aprovada el passat mes de març.

La candidata manresana va celebrar l’aprovació de la llei que dona més competències als ajuntaments per afavorir el benestar animal i, a més, es va comprometre a tirar endavant un pla integral de creació de zones d’esbarjo per a gossos, a tots els barris de Manresa.

La candidata, en la seva intervenció, també va proposar la creació d’un Consell de Protecció Animal que, segons va explicar, “serà un òrgan que facilitarà la comunicació entre la regidoria i la ciutadania, amb la representació de personal de l'ajuntament adscrit a l’àrea de protecció i drets dels animals, professionals veterinaris, entitats animalistes i grups municipals amb l’objectiu de millorar la protecció i el benestar animal, així com la convivència amb la ciutadania”.

Va indicar, també, que milloraran els convenis i dotaran de més recursos a les protectores, gestores de colònies felines i voluntariat, i que impulsaran campanyes de sensibilització i tinença responsable, amb l’objectiu de “fomentar les adopcions, acollides temporals i erradicar el maltractament i l’abandonament.”

Gossos al transport públic

Segons va dir, "de les primeres coses que hauria d’estudiar el Consell és que els gossos puguin entrar a equipaments públics i al transport públic”, tenint en compte, va afegir, “les excepcions que marca la llei vigent, tot respectant la resta de persones usuàries i les instal·lacions”. Des d'aquest Consell també plantejaran estudiar aspectes com la regulació de la

pirotècnia no professional, perquè “ja sabeu com pateixen els nostres animals amb el soroll dels petards”.

Per la seva banda, Sergio García va explicar que la llei permetrà que s’acabin els sacrificis d’animals sans, que fins ara estaven permesos, va destacar que, per posar fre a l’abandonament, la llei hi posa mesures i instruments -actualment s’abandonen 300.000 animals a l’any -, també, des de l’entrada en vigor, no es podran comprar gossos ni gats a les botigues, únicament a criadors i s’establiran mesures contra el maltractament animal.

Sí es podrà tenir hàmsters

Va deixar clar que “la llei posa en el focus a les persones que abandonen o maltracten animals” i va assegurar que “aquestes històries que s’inventen sobre que no podrem tenir hàmsters, per exemple, no són certes” ni ho són d’altres mentides, va afegir, com “que no es podran matar rates o paneroles”, i va reblar “es diuen mentides per crear alarma

social, i això també ho hem de combatre, per això estic content de ser a Manresa a explicar-ho en persona”, va concloure.