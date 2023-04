Noah Koffi Befforem, jugador del CE Manresa: «No recomano a ningú que vingui amb una barca»

Aquest mes de maig vinent farà trenta anys. La meitat de la seva vida l’ha viscuda a Accra, la capital de Ghana, i l’altra meitat, gairebé sempre a Manresa, excepte alguns períodes a Andorra i Girona. Noah Koffi Beffore, amb 113 gols –igual que Roger Pont–, s’ha convertit en el màxim golejador del Manresa, fundat el 1906 i que actualment passa per un dels moments més dolços de la seva història, en llocs de promoció de la segona categoria RFEF. És una persona molt centrada i conscient de qui és i què vol. Combina l’esport en una categoria exigent amb la feina i l’estudi. En el futur, espera poder acabar de formar-se en nutrició, una especialitat en auge i que reclamen particulars i entitats vinculades amb l’esport i la salut. És cristià i, si pot, va a les celebracions religioses, on ell toca la bateria.

Arribar de Ghana als 15 anys i integrar-se a una societat molt diferent devia ser tot un repte.

El pare havia arribat a Manresa abans que la meva mare, les meves dues germanes i jo. Aquí vam fer el reagrupament familiar. Vaig tenir la sort de poder acabar els estudis de l’ESO a les Dominiques i, posteriorment, vaig fer un cicle formatiu a l’institut Lacetània de Manteniment Electromecànic i Muntatge, encara que actualment no exerceixo aquesta especialitat.

Oficialment, el seu nom és Noah Koffi Baffoe, però el Koffi s’ha perdut?

Aquí gairebé no es diu, però a Ghana és tradició que consti el dia de la setmana que vas néixer. En el meu cas, Koffi vol dir divendres. Tots els nens nascuts en divendres portem aquest nom. En el cas de les noies és diferent.

De què treballaven els seus pares a Ghana?

La mare era mestra de nens petits i el pare era professor per a nois, com aquí l’ESO o el batxillerat. També teníem terra per poder aconseguir uns ingressos addicionals per a gent que té pocs diners. Hi plantàvem una mica de tot: blat de moro, iuca, plàtans i fruits més tropicals. El pare, que havia emigrat cap a Manresa abans que la resta de la família, va estar treballant en el sector de la construcció i, més endavant, va adaptar-se a altres feines.

El procés migratori des del seu país d’origen encara continua.

Quan vam arribar hi havia poques famílies de Ghana, però n’estan venint més. Jo no els conec a tots, però m’arriba informació. N’hi ha que treballen als escorxadors, i encara costa més de veure’ls. Hi ha moltes hores que no soc a Manresa, perquè treballo a jornada sencera en un taller de Ripollet.

Què hi fa?

Reparem fars de vehicles. Canviem òptiques, cablejats, soldem la pota de plàstic. És una feina que està bé, m’agrada.

Durant les dues temporades que va ser a Andorra i la de Girona va ser professional del futbol.

Està bé viure del futbol, però jo ho aprofitava per fer cursos de formació. A Girona, per exemple, em vaig centrar a estudiar alimentació i suplementació. Sempre penso a formar-me i tinc al cap poder fer estudis superiors de nutrició, que són presencials. El problema és que em falta temps.

Vostè és un home acostumat al sacrifici.

A les persones joves ens toca ser actius tot el dia. És bo que tinguem el cap ocupat fent coses que ens agraden. I, si fem esport, encara és millor per a la salut.

Li encanta la nutrició. Com porta la seva alimentació?

Jo menjo una mica de tot i procuro que els aliments siguin sans. No cal que siguem molt radicals. Com diuen professors de nutrició, la proporció ha de ser un 80% molt saludable i el 20% restant és susceptible d’un menjar menys sa, sobretot si es fa esport. Les meves llicències passen per alguns dònuts, alguna hamburguesa, alguna pizza... Si això només es fa de tant en tant no és greu.

Parlem de la seva arribada a Manresa. Va ser un xoc cultural.

Una mica, per la llengua. Jo parlava l’anglès, que és oficial al país i a l’escola, i la llengua nadiua de la mare, que s’utilitza en família i que es diu twi. Aterres a Manresa i no saps res, ni de castellà, ni de català.

Sempre es diu que el primer que s’aprèn són males paraules.

No, vaig tenir molta sort de la Dolors, una mestra de les Dominiques que feia reforç. Cada dia, una hora o més, ensenyava el català i el castellà. Em va sorprendre molt que la resta d’alumnes es dirigessin a la mestra pel nom i no diguessin senyora professora o senyora Dolors. Vaig flipar... però què fan? A Ghana si els dius pel nom tens problemes, et castiguen.

Quins càstigs?

De cara a la paret, picar o coses semblants.

De Ghana i altres països subsaharians arriba molta gent, una part amb pasteres.

No és fàcil poder venir, encara que algú que visqui a l’Estat et reclami. Els obstacles encara són més grans si no s’arriba als divuit anys. Això fa que els viatges es facin de la manera que es pugui, ja sigui d’una forma irregular o a partir d’una estada temporal com a turista. Les rutes més habituals, abans de pujar a una pastera, és a través de Líbia o el Marroc. Són històries que fan patir i no recomano a ningú que vingui amb una barca que no reuneix les mínimes condicions de seguretat.

Els sous en aquests països solen ser molt baixos.

Sempre depenen de l’estatus, però, de mitjana, és fàcil que no s’arribi als dos-cents euros al mes. Últimament hi ha hagut una pujada important de preus i la gent encara es queixa més perquè tothom lluita per sobreviure. Costa força trobar feina, encara que hagis anat a la universitat. Hi ha activitat petroliera més ben pagada, però és molt difícil entrar en aquestes empreses perquè els treballadors procuren col·locar els seus fills o familiars. Els currículums serveixen menys que a Catalunya.

De familiars, quins li queden a Ghana?

Excepte el pare, la mare i les germanes, hi tinc tota la resta de la família. El pare és el que procura anar-hi més sovint.

El futbol, on el va aprendre?

A Ghana ja hi jugava. Quan vaig arribar, com que el pare coneixia la ciutat i l’entrenador, em va portar al Gimnàstic. En aquelles dates, jo anava molt perdut i la temporada estava a punt de començar. Vaig marxar i a la Font dels Capellans em van fer fitxa. Legalment, no va ser complicat perquè el pare ja vivia aquí amb els papers en regla.

Juga al futbol per guanyar uns diners o per vocació?

Simplement, m’agrada molt jugar a futbol. Soc al Manresa perquè sempre m’han tractat molt bé i m’hi sento a gust. La part econòmica es mira, però no és essencial. Ens trobem en una categoria exigent, on els jugadors de la majoria de clubs viuen del futbol. Tant al Prat com a Manresa, treballem i juguem.

Millor combinar les dues activitats per assegurar uns diners quan s’acaba el futbol.

Ho tinc clar, i sempre dic que no podem estar només pendents del futbol. Cal estudiar, treballar, però no quedar-se a casa sense fer res. Hi ha moltes possibilitats de formació que, en el futur, ens ajudarà.

Per aconseguir ser un davanter tan ràpid, s’ho ha hagut de treballar molt?

No, va per naturalesa. Com els companys, tots ens entrenem, no faig res especial per guanyar en rapidesa. Procuro córrer, estar ben posicionat i fer tots els gols possibles. Aquesta temporada tornem a estar ben classificats, queden pocs partits, hem de gaudir al màxim i intentar entrar als play-off d’ascens a primera Federació.

Vostè i Roger Pont són els màxims golejadors de la història del Manresa, un club nascut el 1906.

No m’hauria pensat mai que arribaria a formar part de la història del club. Quan vaig arribar a Manresa, veníem a jugar amb uns amics als camps del costat del Nou Congost. Vèiem com s’entrenava el primer equip i no pensava que jo també hi arribaria a jugar.

A l’estadi s’ha recuperat molta afició.

Els resultats acompanyen i el joc que fem agrada. Només quatre o cinc anys enrere, a les grades hi havia uns cinquanta seguidors. Ara n’hi ha més de 500, que ens donen una força brutal. La presidenta i la junta estan treballant molt bé, ens fan costat i compleixen tot el que ens prometen.

Sap què és el Pujolet?

El nostre delegat, José Sánchez, ens n’ha parlat molt. Jo he estat al pavelló on juguen el futbol sala, que forma part de l’antic Pujolet.