Ramon Bacardit, alcaldable de JuntsxCat a Manresa, considera que el model de govern de l’alcalde Marc Aloy "és un exemple de mala governança, tant pel que fa a l’estil com a la de gestió del diner públic com de les prioritats que té la ciutat".

Bacardit afirma que "el govern de la ciutat no es pot basar en unipersonalismes. Una ciutat complexa i gran com Manresa no es pot governar sense un equip fort i potent que gestioni, cadascú des del seu àmbit de responsabilitat, les seves àrees. I la gestió unipersonalista de l’alcalde Aloy, que encalla la gestió de les regidories, fa que la ciutat sigui més petita, i els regidors no hagin pogut desplegar el seu potencial".

El candidat afirma que és sorprenent com dues de les regidories més importants, com són Urbanisme i Drets Socials, "hagin tingut les baixes que han tingut a uns quants mesos encara de les eleccions".

El candidat de Junts afirma que "ERC ho basa tot en l'alcalde. En canvi, el nostre projecte està basat en un bon equip de govern que treballi amb confiança i, sobretot en la col·laboració de la societat civil. Perquè som els que creiem en la col·laboració publico-privada, ERC només creu en el que poden fer ells, i la prova està en com s'estan fent les coses des de la regidoria d'Urbanisme que només accepta i es dedica a fer allò que depèn d'ells i posen traves a tota la iniciativa privada".

Manca de Model

Bacardit assegura que el fet que ERC no té un model de ciutat es comprova observant les capitals de comarca més properes, Vic i Igualada, "ciutats que en els darrers vuit anys han pujat el seu nivell de qualitat de vida, on ERC no hi ha participat gens i on Junts ha pogut governar amb còmodes majories".

Des del seu punt de vista, "en aquests moments aquestes dues ciutats ens passen la mà per la cara quant a autoestima i desenvolupament".

L'alcaldable de Junts afirma que "la gent marxa de Manresa i si tot el projecte d'ERC està basat en la Fàbrica Nova, el museu i el soterrament de FGC, en deu anys quan això estigui acabat, ja no quedarà ningú a la ciutat perquè la gent ja haurà marxat per manca d’oportunitats i perquè la ciutat no els ofereix la qualitat de vida que voldrien".

Mala gestió

Bacardit destaca que ERC ha estat al govern "quan s’ha comès grans errors: expropiació de les Saleses, l'edifici de la plaça Bages, la plaça de la Reforma, el parc Vila Closes".

Contraposa aquesta acció de govern amb la del govern de l’alcalde Sanclimens, que "ens va aportar el Casino" mentre que el d’Aloy el Museu del Barroc. "El fracàs del Museu del Barroc és que encara no sabem quant ens costarà, quan s'acabarà i ja portem vuit anys i 10 milions d'euros invertits, i encara ens falta el cost museogràfic, quant personal hi haurà, els costos fixos de funcionament, saber el pla de gestió i la seva viabilitat", diu.

Afegeix que "el museu és l'exemple de com gestiona Marc Aloy, perquè és un projecte iniciat ja quan ell era regidor d’Urbanisme; gastant més del previst, sense saber quan acabaran les coses i, a sobre, sense saber quant ens costarà la gestió ordinària un cop entri en funcionament. Just el contrari al que fem la gent quan comprem una cosa, però com que el seu model és que la ciutadania ja pagarà i els diners no són seu doncs tot s'hi val".

Afirma que hi ha més exemples, "l'allargament de la línia de FGC, l'arxiu, rebenta rodes del passeig del riu, mobiliari urbà, car i poc útil".

Assegura que "Manresa ho té tot per ser una gran ciutat, com Girona, i si no ho som és perquè les imposicions ideològiques d'ERC ho han impedit". El resultat ha estat "deixadesa de l'espai públic, pobresa, inseguretat, incivisme, sense generació d’oportunitats, una ciutat decadent".

Ramon Bacardit afirma que l'alternativa és un model de governança robusta, amb confiança amb el seu equip de govern i treball en equip, un model de gestió responsable i molt acurada en les inversions que es realitzin, i amb unes prioritats clares i definides.

Responsable de la decadència

Recorda que "dels darrers vint-i-vuit anys ERC ha estat 24 en el govern" i "és corresponsable de la decadència de les darreres tres dècades de Manresa. El nostre espai ha governat en solitari en aquest temps només quatre anys i són els que es va eixugar el deute mentre hi havia la pitjor crisi del segle. Som hereus de l'època Sanclimens, on es va comprar el Kursaal, el Casino, es va construir el nou pavelló, es va enderrocar la caserna on ara hi ha l'alberg. I tot això amb la crisi dels anys 80 i la del 93 a sobre. Era un govern que tenia un model de ciutat. Comprar patrimoni per a la ciutat sense endeutar més del compte i generar espais que avui ningú discuteix sinó que aplaudeix".