El Departament d’Educació ha donat autorització per posar en marxa de cara al curs vinent el BatPRO a Vic i a Lleida. Es tracta d'un Batxillerat inèdit a Catalunya que ja fa quatre anys va posar en marxa l’escola Fedac Manresa, tal com va informar aquest diari. El seu tret distintiu és que treballa el currículum posant èmfasi en la potenciació dels projectes i d'aprenentatges competencials, a més a més de donar una especial importància a l’atenció individualitzada de cada alumne.

Sobretot, el que destaca del BatPRO és que té una metodologia que pretén adaptar-se a l’alumnat i a la societat, amb la creació d'un ambient propici per treballar en grup i per fer que els estudiants creixin com a persones.

«Gratificant i constructiva»

Gloria Garrote, mare d’una alumna de segon, destaca que «l'experiència de la nostra filla al BatPRO ha estat gratificant i constructiva. Dos cursos on els docents han treballat perquè els nostres fills surtin preparats, potenciant les seves capacitats i habilitats amb la combinació de teoria i pràctica per demostrar el seu aprenentatge. Han estat dos anys en què ha après de forma amena i, nosaltres hem estat molt contents amb gran suport de l'escola i l’equip docent».

Alumnes ja graduats destaquen que la seva estància al Batxillerat de FEDAC va ajudar-los a perdre la por a equivocar-se i a afrontar els problemes, a aprendre que quan caus t'has de tornar a aixecar.

El BatPRO valora els continguts i les competències assolides mitjançant projectes i exercicis en comptes de fer servir proves de caràcter memorístic. Júlia Moreno, que estudia segon de Batxillerat, explica que «fer aquest Batxillerat ens capacita per poder tenir una millor autonomia, saber treballar en grup i comunicar-nos entre nosaltres. A més, també ens permet desenvolupar i millorar les nostres capacitats acadèmiques i comunicatives, eines bàsiques per al futur».

«M'ha ajudat a decidir el meu futur»

Molts alumnes arriben a l’etapa de Batxillerat sense tenir gaire clar on volen anar. «Una part molt important del nostre Batxillerat», diu Blanca Lazo, estudiant de segon, «és l'acompanyament que ens proporciona el professorat. L'orientació que he obtingut m'ha ajudat a decidir el meu futur, sentir-me segura i saber en quina persona em vull convertir». Lazo estudiarà Educació l’any vinent. Segons Neizan Duran, el que li agrada més és, «definitivament, la manera com interactuem amb els professors, com ens tracten com a persones quasi adultes i ens acompanyen en el nostre procés d’aprenentatge». Ell es presentarà al juny a la selectivitat per poder estudiar un doble grau de Criminologia i Dret l’any vinent.

Experts en diversos àmbits fan xerrades i classes magistrals per tal de mostrar als estudiants què podran trobar al món laboral quan assoleixin els seus estudis. Això, combinat amb un seguiment personalitzat, una metodologia pensada per desenvolupar les competències de l’alumnat i una orientació acadèmica adaptada fan del BatPRO una proposta educativa que cobreix les necessitats de l’educació actual.

Fedac Manresa ja aplica, amb tres anys d’antelació, les recomanacions d’explorar i potenciar les capacitats dels estudiants que el nou currículum d’educació vol aconseguir. Un dels seus lemes és «aprendre fent» i ha estat validat amb el segell Smart d'Innovació Educativa per la UOC, que identifica les escoles que cerquen l'excel·lència en la formació dels alumnes. Per impartir el BatPRO, la Fedac té convenis amb la FUB, la Universitat Abat Oliba i el Club Fitness Vela.

Conveni amb el Baxi

En aquest context, BatPRO ha arribat recentment a un conveni també amb el Club de Bàsquet Manresa (Baxi) per tal que els jugadors puguin tenir un pla personalitzat que els permeti assolir el títol de Batxillerat i estudiar mentre mantenen el seu nivell d’entrenaments. No és l’únic cas. Aquest any es gradua un alumne, Martí Pla, quart finalista dels Crossfit Games a Wisconsin (esdeveniment mundial de Crossfit), que ha pogut compaginar entrenaments molt estrictes en esforç i en dedicació amb els seus estudis. Segons ell, «poder organitzar els horaris dels estudis amb els entrenaments m'ha permès preparar-me el necessari per competir en la meva millor forma».

Per a Roger Ponsa, corredor de motocròs en la categoria de 125 cc, el BatPRO li ha permès compaginar els estudis amb la possibilitat de participar en els campionats de Catalunya i d’Espanya de motocròs sense perdre el seu nivell educatiu. «Estudiar al Bat PRO», comenta, «és ideal, ja que, en ser flexible, s'han adaptat per tal que pugui continuar entrenant i competint sense problema».

«Va molt motivat»

Inma Guerra és la mare del Bruno, un dels alumnes del BatPRO que juguen amb el Baxi Manresa. «Com a mare, sempre he intentat buscar en l’educació dels meus fills una metodologia pionera que trenqui amb el que s'estableix, adaptant-se i preparant els nois i noies per tot el que ha de venir», comenta. «L’educació actual ha d'adaptar-se també i aquest Batxillerat és l’idoni. El meu fill és jugador Júnior del Baxi Manresa, un club amb una exigència molt alta a nivell esportiu i competitiu. D’ençà que va començar al setembre a la Fedac està molt content, va molt motivat i sent que fer Batxillerat no és només un tràmit educatiu per a accedir a la universitat, sinó que el que està aprenent l'ajuda a enfocar-se i saber cap a on es vol dirigir en el seu futur pròxim. Estic molt agraïda per aquest esforç titànic que fa l’escola per a aconseguir l'excel·lència en la formació dels estudiants de Batxillerat».