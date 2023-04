La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran organitza, avui dimarts, a les 6 de la tarda, a la sala d’actes del Casino, el primer debat electoral de les properes eleccions municipals. Amb l’enunciat Manresa i les Persones Grans, participaran en l’acte nou candidats a l’alcaldia de Manresa: Marc Aloy (ERC), Ramon Bacardit (Junts per Manresa), Anjo Valentí (PSC), Roser Alegre (Fem Manresa), Andrés Rojo (Ciutadans), Josep Lluís Javaloyes (PP), Ana Querol (Manresa En Comú Podem), Joan Vila (Impulsem Manresa) i Sergi Perramon (Front Nacional de Catalunya).

Com s'ha estructurat

Moderat per Víctor Feliu, per començar, cada candidat -l’ordre es decidirà per sorteig- haurà d’explicar en cinc minuts el seu programa electoral per a la gent gran; seguidament, hauran de contestar quatre preguntes amb un minut de temps per a cadascuna. Per acabar, els assistents els podran fer preguntes a títol individual o per a tots.