Sor Lucía fa una crida per equipar un hospital de campanya a Ucraïna

Sor Lucía Caram i el padre Ángel fan una crida a aconseguir els diners necessaris per fer realitat el repte que han posat en marxa, que passa per poder equipar un hospital de campanya que es pugui situar a prop del front de guerra a Ucraïna per salvar vides i minimitzar el risc d’amputacions i de ferides amb seqüeles i conseqüències severes.

Aquest divendres, la Fundació del Convent de Santa Clara, amb sor Lucía al capdavant, i l’associació Mensajeros de la Paz del padre Ángel, amb el suport de CaixaBank i de la seva associació de voluntaris, obriran un nou corredor humanitari per fer arribar a Ucraïna un autocar amb lliteres per facilitar el trasllat dels ferits de guerra per ser atesos. També els portaran generadors, material hospitalari i medicaments. La previsió és poder garantir el lliurament de tres cotxes blindats destinats a treure mines, que són una amenaça mortal per a la població civil. Per altra banda, el corredor humanitari permetrà retornar a Ucraïna vuit persones ferides de guerra que s’han recuperat en hospitals de Madrid i de Barcelona, i recollir-ne tres més i el seus acompanyants per poder fer tractament en hospitals de Barcelona. Per part de la Fundació del Convent de Santa Clara, a banda de sor Lucía, el corredor humanitari que sortirà de Manresa també l’integrarà Gabriel Prat, president de la fundació. S’hi ha volgut sumar Juan Carlos Cruz, assessor del Papa Francesc. Durant l’estada allà hi ha prevista la trobada amb diverses institucions diplomàtiques i humanitàries. Fins ara, en les diferents missions que han compartit, la fundació manresana i la del padre Ángel, juntament amb CaixaBank i els seus voluntaris, han fet arribar a Ucraïna 84 ambulàncies i 55 generadors; han recollit 55 ferits per curar-los a Espanya i a Catalunya; han fet l’acollida i el tractament a malalts oncològics i ancians, i hi han retornat pacients recuperats. Per equipar l’hospital de campanya calen tres quiròfans, dues sales d’esterilització i dues UCI. Es pot ajudar mitjançant un bizum al 05122 i amb un ingrés al número de compte ES43 2100 3093 0722 0031 6970. Només per fer-se una idea, una UCI completa costa més de 500.000 euros. Nova trobada amb el Papa Caram es reunirà el proper 6 de maig a Roma amb el Sant Pare, en una nova trobada com les que ja han mantingut en anteriors ocasions fruit de la fraternal relació que mantenen els dos argentins.