La Fundació Althaia de Manresa participa en un projecte de recerca d’àmbit europeu que ha de permetre avançar en la detecció precoç del càncer de pròstata.

La missió del projecte, anomenat PRAISE-U –PRostate cancer Awareness and Initiative for Screening in the European Union– és dissenyar un algoritme per al cribratge del càncer de pròstata a la Unió Europea que permeti reduir la mortalitat causada per aquest tipus de tumor i, a la vegada, evitar el sobrediagnòstic i el sobretractament.

Althaia és l’única entitat catalana inclosa en la investigació, que compta amb la participació de 25 institucions de 12 països.

El càncer més freqüent en homes

El càncer de pròstata és el que més mortalitat genera en homes al nord i a l’oest d’Europa. És el càncer més freqüent en homes a Europa, amb conseqüències importants per als sistemes d’atenció sanitària.

Cada any, aproximadament 450.000 europeus són diagnosticats de càncer de pròstata. Un diagnòstic amb retard pot provocar índexs més elevats de la malaltia en metàstasi, etapa que s’associa a una major mortalitat i a un impacte negatiu i prolongat en la qualitat de vida dels homes que la pateixen.

S’ha demostrat que els resultats organitzats i repetits del cribratge, en etapes inicials, permeten una detecció precoç i, d’aquesta manera, reduir els efectes negatius i la mortalitat per càncer de pròstata.

El projecte PRAISE-U, que està liderat per la Societat Europea d’Urologia, treballarà per definir uns protocols i unes guies clares i, a partir d’aquí, impulsar la implantació de programes de cribratge adaptats a cada estat de la Unió Europea que tinguin un cost-benefici efectiu. Tot això, per tal d’aconseguir una detecció i un diagnòstic precoç del càncer de pròstata i reduir els efectes adversos d’aquesta malaltia.

A nivell estatal també hi participa la conselleria de Sanitat de Galícia. Entre els socis europeus hi ha institucions de Dinamarca, Holanda, Suècia, Irlanda, Bèlgica i Polònia.

Cribratge a 5.000 usuaris

Althaia participarà en una de les proves pilots que es portaran a terme a través del CAP Les Bases i el CAP Barri Antic que gestiona la fundació, igual que els hospitals de Sant Joan de Déu i el Centre Hospitalari.

La prova pilot consistirà en un cribratge per detectar de forma precoç el càncer de pròstata. Podran participar-hi, de forma totalment voluntària, els homes d’entre 50 i 70 anys de la població de referència dels dos CAP que gestiona Althaia, que no estiguin diagnosticats de càncer de pròstata. S’estima que es convidarà a participar-hi més de 5.000 persones, que rebran una carta informativa.

El cribratge consistirà en una analítica de sang. En cas que els resultats surtin alterats, es farà una avaluació de risc, que inclourà una ecografia i l’anàlisi de l’historial clínic així com dels possibles antecedents. Si els resultats així ho determinen, el següent pas serà una ressonància magnètica i, finalment, en cas de risc elevat, una biòpsia.

A més de detectar precoçment el càncer de pròstata, la prova pilot també vol evitar proves diagnòstiques innecessàries.

Els investigadors per part d’Althaia són Josep M. Vilaseca, cap d’Atenció Primària; Juan Pablo Salazar, cap de Diagnòstic per la imatge, i Héctor López, cap d’Urologia. Col·laboren estretament en el projecte l’Oficina Tècnica de Cribratge i els serveis d’Anàlisis Clíniques, Anatomia Patològica, Oncologia i la Unitat de Recerca i Innovació.

La institució ha participat en el kick off, la reunió d’inici del projecte, que s’ha celebrat aquesta setmana a Brussel·les amb la participació de més de 50 membres del projecte PRAISE-U. Es preveu que aquesta investigació tingui una durada de 3 anys.

Aquest és el segon projecte de recerca europeu en què participa Althaia. Des de l’any passat, la institució pren part en una investigació que permetrà avançar en la medicina personalitzada en oncologia. En aquest cas l’estudi el lidera la bagenca Núria López-Bigas, investigadora d’ICREA i cap del laboratori de Genòmica Biomèdica de l’IRB Barcelona.