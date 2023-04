Fem Manresa ha fet pública la llista completa amb què concorrerà a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig, després que el 13 de febrer fes públic el nom de les sis persones que encapçalarien la candidatura: Roser Alegre, Gemma Boix, Jordi Trapé, Albert Espelt, Maite Uró i Genoveva Gorchs.

Fem Manresa es presenta sota el paraigua de les candidatures de la CUP, l'Alternativa Municipalista.

La llista la integren 35 persones, encara que una d'elles no pot fer-ho de forma oficial perquè no té la nacionalitat espanyola reconeguda i la Junta Electoral l'exclou com a candidata, fet que comportarà que a la papereta de votació n'hi constin 34. En aquest sentit, la formació denuncia que persones que viuen a Manresa no puguin optar al sufragi passiu (com tampoc al sufragi actiu), pel fet de tenir una llei racista que exclou a ciutadanes nascudes en altres països posant traves al seu reconeixement de drets. Reclama "drets per a tothom".

La candidatura municipalista posa de relleu que la llista que presenten és àmplia i diversa, tant pel que fa a la paritat, a l'edat, a la professió i a la militància, i als barris de procedència. La integren 18 dones i 17 homes amb edats compreses entre els 18 i els 81 anys, arrelades a la ciutat, tant pel que fa a la seva trajectòria professional com de militància.

Compta amb persones vinculades a l'associacionisme i als moviments populars, provinents de diferents barris de la ciutat. Finalment, també ha volgut fer valer la tasca duta a terme dins l'Ajuntament els diferents mandats, incloent als darrers llocs de la llista alguns regidors anteriors.

La llista un per un

1. Roser Alegre Fontanet, 40 anys. Llicenciada en Sociologia i Antropologia Social i Cultural, ha estat dinamitzadora a la Casa Flors Sirera. Membre de l’Ateneu Popular La Sèquia, la colla bastonera Manrússia Van del Pal i la Cooperativa La Guixa i exjugadora del Rugby Manresa. Militant de la CUP Manresa i regidora de Fem Manresa.

2. Gemma Boix Pou, 33 anys. Advocada en actiu, va començar la seva militància política al col·lectiu feminista Acció Lila, i forma part d'Aamas i Acció Sindical Bages. Militant de la CUP Manresa i regidora de Fem Manresa.

3. Jordi Trapé Ubeda, 30 anys. Farmacèutic expert en Neurotoxicologia i postgraduant en Salut Pública, és professor de CFGS de Laboratori de l'Escola Joviat i Tècnic de Laboratori a Althaia. Jugador d'escacs. Militant de la CUP Manresa i regidor de Fem Manresa.

4. Albert Espelt Hernández, 41 anys. Doctor en Biomedicina i epidemiòleg. Vicedegà de la Facultat de Psicologia de la UAB i Investigador de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la UVIC-UCC, estudia les desigualtats socials en salut i els mecanismes per disminuir-les.

5. Maite Uró Graells, 48 anys. Llicenciada en Periodisme i expresidenta de Bages per a tothom, ha treballat en l’àmbit de la immigració. Investiga sobre accés de la ciutadania a l’administració i retiment de comptes, emergència climàtica i mobilitat sostenible.

6. Genoveva Gorchs Corominas, 60 anys. Militant de la CUP Manresa activament vinculada als moviments veïnals de Manresa. Diplomada en Turisme i postgraduada en Mediació familiar i comunitària i en funció directiva CRAES, ha liderat equips d’acompanyament a persones en risc d’exclusió.

7. Nil Saladich Grau, 30 anys. Graduat en Economia a la UAB, ha treballat 6 anys en el món cooperatiu i actualment està realitzant el curs per ser bomber de la Generalitat. Militant de l'Ateneu Popular la Sèquia i Endavant.

8. Mònica Palà Giralt, 26 anys. Enginyera, actualment fa de professora de secundària. Militant d’Acció Lila i forma part de l'assemblea de la Festa Major Alternativa. Nedadora de natació sincronitzada al Club Natació Manresa, i vinculada durant anys a l'Esplai Safa.

9. Josep Maria Mata Perelló, 81 anys. Doctor en Geologia, Magister Honoris Causa. Practica la Geologia Social i és conegut com a geòleg del poble arreu de la Península i Sud Amèrica. Coordina la Xarxa Ibèrica d’Espais Geominers. Militant de la CUP Manresa.

10. Laura Grau Pons, 38 anys. Educadora social i terapeuta familiar. Ha treballat més de 14 anys en l'àmbit social i d'igualtat. Ha format part de diverses cooperatives de consum ecològic de la ciutat i de l'Ecoxarxa del Bages. Membre de l'Ateneu Popular La Sèquia.

11. Adel El Kart, 52 anys. Titulat en mediació intercultural, ha treballat durant 15 anys com a educador social a un Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE). Treballa a la restauració. Col·laborador del servei de traduccions a Bages per Tothom i tècnic d'orientació al CIO. Membre de la junta de l’Associació de Veïns del Xup.

12. Martí de las Heras, 25 anys. Professor associat a la UManresa i tècnic d’estadística en Epidemiologia i Salut Pública. Forma part de l’Agrupament Cardenal Lluch.

13. Rosa Perramon Xifré, 62 anys. Administrativa, col·labora activament amb l’entitat ecologista Meandre, l’Associació de veïns de Cal Gravat i Caritas Manresa, sent voluntària d’alfabetització de català de gent immigrada. També ha estat presidenta de l’AMPA de les escoles Francesc Barjau i la Font, i en diferents etapes de la vida ha participat en diverses entitats socials i culturals de la ciutat.

14. Milena Castillo Torras, 24 anys. Estudiant de sociologia a la UAB. Militant d'Arran. Llarg recorregut al moviment del lleure de la ciutat dins l'Esplai Can Cristu.

15. Enric Martí Saumell, 72 anys. Jubilat, membre de la junta de l’Associació de Veïns de Cal Gravat, membre de la coordinació de la Plataforma en defensa de les pensions públiques i els drets de la gent gran de Manresa.

16. Òscar Rebollo Martínez, 40 anys. Tècnic superior en Producció Audiovisual i Educador Social. Treballa en un Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE). Ha format part de l'Assemblea de Joves de Manresa-Cajei, del Casal Popular la Fadulla, Rescat, Manresa Antifeixista i la Festa Major Alternativa. És membre de l’AFI l'Escola Valldaura.

17. Montse Vilarmau Zanuy, 50 anys. Administrativa, treballadora i sòcia de la cooperativa Gedi SCCL en el projecte de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. Sòcia del Supercoop i membre de la comissió de pares de l’esplai Can Cristu. Va estar vinculada a l’Ateneu Popular La Seca i la Festa Major Alternativa, col·laborant amb les Dones Inkietes.

18. Marc Garcés Casas, 32 anys. Va estudiar Ciències Polítiques a la UAB. És editor literari des de 2014 a la cooperativa Kult (dedicada a l’impuls de projectes culturals amb perspectiva transformadora). Militant de l’Ateneu Popular La Sèquia, la Festa Major Alternativa i l’Escola Popular de Formació Política.

19. Pere Farré Valdeolivas, 18 anys. Estudiant d’Animació Sociocultural i Turisme. Tècnic en ajuda a persones amb situació de dependència. Monitor a l’Esplai Can Cristu.

20. Caterina Armengol Serra, 26 anys. Mestra de primària. Activista d'AlQwa i de l'Ateneu la Sèquia entre d'altres iniciatives. Vinculada molts anys a l'Esplai Vic-Remei.

21. Montse Pujol Martí, 49 anys. Treballadora i social de la cooperativa Marcs El taller, estimant l’ofici i el barri antic. Va estar vinculada a l’Ateneu Popular La Seca i la Festa Major Alternativa. Va ser militant de Dones Inkietes i del JIR.

22. Alba Vidal i Domènech, 25 anys. Graduada en Ciències de l'Educació Primària. Treballa a la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia com a educadora. Vinculada des de petita a l'Esplai Safa i recentment a la Festa Major Alternativa i membre de la Colla Bastonera Manrússia Van del Pal.

23. Nil Heras Cuervas, 19 anys. Estudiant de Física a la Universitat Autònoma de Barcelona. Milita al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) a la universitat i a l’organització juvenil Arran. Fill d’artesana espardenyera, aprenent l’ofici i afiliat a la Coordinadora Obrera Nacional (COS).

24. Cati Morros Santalla, 25 anys. Mestra de primària, treballa a l’escola Muntanya del Drac. Ha militat a Arran, l’Escola Popular, la Festa Major Alternativa i l’Ateneu Popular La Sèquia. Encausada feminista de “Hi Érem Totes”. Actualment, milita a la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i Endavant Bages.

25. Jordi Masdeu Valverde, 49 anys. Llicenciat en Humanitats, actualment treballa en una cooperativa de gestió de projectes alimentaris. Militant de l’Esquerra Independentista des de l’any 1989, va ser insubmís al servei militar. Regidor a l’ajuntament de Manresa entre el 2011 i el 2019.

26. Roger Torras Planas, 53 anys. Diplomat en magisteri amb les especialitats d’Educació Física i Anglès. Treballa a l’escola de Fonollosa com a director i mestre d’educació física. Militant de l’esquerra independentista des del 1988. Afiliat a la Intersindical. Regidor a l’ajuntament de Manresa el 2007-2008. Vinculat durant molts anys a la Festa Major Alternativa i a l’Ateneu Popular La Seca. Va sercantant de l’Orquestra Alternativa i atleta del Club Atlètic Manresa. Actualment practicant de ciclisme.

27. Gemma Tomàs Vives, 34 anys. Arquitecta. Actualment treballa com a arquitecta municipal a Monistrol de Calders. Militant de l’esquerra independentista a Maulets i Arran. Exregidora de la CUP de Manresa de 2015-2019. Actualment militant d’endavant (OSAN).

28. Jordi Garcés Casas, 37 anys. Llicenciat en filosofia i en antropologia social i cultural. Actualment és soci treballador de la Cafeteria Alzina i vigilant forestal en les campanyes d'estiu de la Diputació de Barcelona. Vinculat a l'Esquerra Independentista des de principis dels 2000 amb Maulets i el SEPC i posteriorment a la CUP. Encausat dels 27imés per defensar la universitat pública. Regidor de la CUP del 2015-2019.

29. Mireia Cirera Pintó, 53 anys. Llicenciada en Art dramàtic per l'institut del teatre. Actriu i professora de teatre. Membre de la companyia Parking Shakespeare i dona classes a l'EAEM de Manresa. Milita a l'esquerra independentista des del 1989.

30. Jordi Bordes Casé, 34 anys. Va estudiar història a la UAB. Actualment treballa com a professor d'educació secundària. Ha participat en diferents col·lectius dels moviments populars de la ciutat com ara l'Ateneu Popular La Sèquia.

31. Raquel Fernàndez Fernàndez, 44 anys. Dona, mare de dues adolescents, infermera i bombera. Treballa des del sindicalisme independent pels drets i deures laborals del funcionari. Membre de la cooperativa d’habitatge la Raval.

32. Armand López Ramiro, 27 anys. Graduat en fisioteràpia, s’ha especialitzat en el camp de la fisioteràpia geriàtrica. Soci d’Òmnium Cultural i de l’Ateneu Popular la Sèquia. Va ser membre actiu del CDR Manresa i actualment milita a la CUP i Fem Manresa.

33. Meri Brun Jané, 31 anys. Educadora social i jurista. Va iniciar la seva militància política a Maulets i Acció Lila. També va formar part d'Arran i actualment milita a Endavant OSAN i és membre d'Acció Sindical del Bages. Encausada feminista d'Hi érem totes.

34. Marc Peraire Tubau, 25 anys. Graduat en Ciències Polítiques i Gestió Pública a la UAB i del Màster en Formació del Professorat. Militant d'Arran i la Festa Major Alternativa de Manresa.

35* Ugbo Osato Charity Iyoyota, 21 anys.Estudiant del Grau Superior de Laboratori clínic i biomèdic a la Joviat. Portaveu de la plataforma Antiracista de Manresa.

*Fem Manresa fa saber que "malauradament, la Junta Electoral l’exclou com a candidata perquè no té nacionalitat espanyola. Seguim reivindicant drets per a tothom".