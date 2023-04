Les candidatures manresanes no signants de l’acord per evitar discursos racistes i estigmatitzadors contra les persones migrades durant la campanya electoral del 28-M veuen en la forma i el fons del manifest una maniobra de distracció per a estigmatitzar-los a ells.

L'alcaldable del PP, Josep Lluís Javaloyes, ha fet un comunicat en el qual afirma que "no entenem perquè s’envia aquest document, si no és per buscar polèmica i confrontació a l'avantsala d'una campanya electoral que ha de ser neta i polida, des del respecte i el diàleg, confrontant la diversitat d'opinions en relació amb la gestió del municipi de Manresa".

Javaloyes creu que "no està bé que hi hagi formacions que vulguin imposar el seu criteri ideològic o de treball assenyalant com aincorrecta una posició diferent a la seva".

Javaloyesd afirma que "no ens troben còmodes quan en els acords el punt tercer parla dels beneficis migratoris 'del nostre país', amb relació a Catalunya, quan hauria de posar 'beneficis migratoris, tant per a Catalunya com per a la resta d'Espanya'".

Sobre la xenofòbia i al racisme, assegura que "el PP no és racista ni tampoc xenòfob. No ens fa por el vingut de fora ni ens sentim superiors a cap raça. Nosaltres entenem que són normals els fluxos migratoris i és necessària una immigració regulada. Per tant, treballarem per tenir una ciutat dinàmica, oberta i acollidora a la immigració, de tots aquells que vulguin integrar-se en la nostra societat, que hi vinguin a viure, a treballar i formar la seva família".

Sergi Perramon, l'alcaldable del Front Nacional, atribueix al "veto d'En Comú Podem i les CUP" la no signatura del manifest i es mostra preocupat per la "deriva autoritària" d'aquestes formacions.

Perramon afirma que "no s'ha rebut ni tan sols l'opció de formar part de la signatura del manifest" i no acceptaran que altres formacions polítiques pensin que poden decidir "sobre quins temes és correcte parlar i sobre quins no".Lamenta actituds que "queden molt bé de cara a la galeria però que no solucionen els problemes dels manresans".

I critica les candidatures "que volen mantenir les seves quotes de poder a qualsevol preu, destruint el debat lliure amb joc brut".

El Front Nacional reitera que "cap moviment polític ni religiós pot promoure l'odi cap a les persones basant-se en el seu gènere, orientació sexual, culte o procedència. A partir d'aquí, convidem a tots els manresans a fer una reflexió sobre qui impedeix el lliure debat polític, bàsic en democràcia".

Afegir ni homofòbia ni misogínia

Tot i així demanen que s'inclogui al manifest la necessitat d'una "Manresa lliure d'actituds homòfobes, de misogínia i discriminació de la dona, tant provinent d'estaments polítics i socials com religiosos, i lliure de catalanofòbia i on els manresans puguin gaudir del dret de ser atesos en català. En tot moment i a tot arreu".

Pel que fa a Ciutadans, l'alcaldable Andrés Rojo ha explicat que està d'acord amb el manifest "en línies generals" perquè el rebuig al racisme "forma part del nostre ADN", però per signar el document van demanar que en un punt del redactat se substutuís "la paraula 'país' per 'Catalunya' i que s'hi afegís que respetarem el mandat democràtic que surti de les urnes d'acord amb la Constitución i l'Estatut" i no ho van voler incloure".

Va recordar que la seva posició "ve d'una resolució del Parlament sobre la qual Ciutadans per motius similars no estava d'acord".