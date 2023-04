El primer debat del 28-M a Manresa fa aflorar el malestar de la gent gran

Si alguna cosa va evidenciar el primer debat electoral per les municipals del 28-M, organitzat per la Plataforma en defensa de les pensions públiques i els drets de la gent gran de Manresa, és el malestar existent, que ahir va aflorar.

En una sala d’actes del Casino plena de gom a gom, els alcaldables van escoltar, tant per part de la plataforma com d’assistents el disgust per la promesa incomplerta de la residència pública del Xup, l’afectació al jardí de la residència de la Font dels Capellans, la manca de places residencials, la manca de lavabos senyalitzats i accessibles, el mobiliari urbà desavinent, les voreres impracticables, la creixent escletxa digital, solitud i inseguretat.

El públic tenia al davant els alcaldables Marc Aloy (ERC), Ramon Bacardit (Junts per Manresa), Anjo Valentí (PSC), Roser Alegre (Fem Manresa), Andrés Rojo (Ciutadans), Josep Lluís Javaloyes (PP), Ana Querol (Manresa En Comú Podem), Joan Vila (Impulsem Manresa) i Sergi Perramon (Front Nacional de Catalunya) i es va encarregar de no perdre l’oportunitat de posar tota la carn a la graella evitant així que l’acte es convertís en seguit d’exposicions electoralistes. Va ajudar el fet que el debat se centrés en aspectes concrets sobre els quals els candidats s’havien de posicionar i que la proximitat entre públic i polítics convertís en múltiples ocasions l’acte electoral en un diàleg.

Primeres escaramusses

Entre les primeres escaramusses cal destacar que el candidat d’Impulsem Manresa, Joan Vila, fos qui ocupés el lloc a la taula al costat de l’alcalde Marc Aloy i no el candidat de Junts, Ramon Bacardit, pel fet que Impulsem compta amb els drets electorals del PDeCAT.

Així, a l’esquerra del moderador, Víctor Feliu, hi havia, per ordre, Marc Aloy, Joan Vila, Anjo Valentí, Roser Alegre i Andrés Rojo. I, a l’altra banda, Ana Querol, Ramon Bacardit, Josep Lluís Javaloyes i Sergi Perramon.

Més tard, el membre de la candidatura de Junts Josep Porcel va intentar posar en un mal pas Aloy, i el número 2 de la candidatura de Manresa en Comú Podem, Pol Molina, a Ramon Bacardit.

Ultradretans i antisemites

Només començar, la candidata de Fem va expressar la «preocupació» perquè «s’hagi convidat a participar al debat a l’ultradreta». Una al·lusió davant la qual el candidat del Front Nacional va reaccionant assegurant que «no acceptarem que se’ns posin etiquetes: ni racisme ni xenofòbia ni homofòbia i menys per part d’una formació autoritària i antisemita».

El tema estrella del debat va ser el bluf de la residència del Xup promesa fa 4 anys. Tibant d’hemeroteca, el moderador va recordar que el debat de les eleccions del 2019 va mostrar un consens electoral sobre la manca de places no privades de residència d’avis.

Perquè no tornés a passar el mateix, Víctor Feliu va reclamar sinceritat i concreció. I l’actual alcalde i candidat republicà, Marc Aloy, va agafar el guant i va dir que «no faré demagògia. La Generalitat no construeix residències i si no ens garanteix el finançament de les places, l’Ajuntament no el pot assumir». La residència es podria construir amb esforç, però no seria factible mantenir-la.

Per part de Junts, Ramon Bacardit, va respondre als representants de la resta de formacions, que sense responsabilitats de govern veuen clara la seva necessitat i que és factible, que si l’Estat «ens torna els diners que ens agafa ja la farem. La Generalitat no té diners per fer-la perquè el govern espanyol ens expolia».

L’alcaldable dels comuns, Ana Querol va respondre que «altres ajuntaments sí s’han posat al davant i han construït i millorat residències». Segons el candidat del PP, Josep Lluís Javaloyes, ajudaria a disposar de diners que hi haguessin «menys desviacions quan s’executen obres». L’alcaldable del Front Nacional es va referir dues vegades al fet que el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, prometés la construcció d’una nova residència d’ancians a Santa Coloma de Gramenet en un acte polític d’ERC. «A veure si es passa per Manresa», va dir.

El socialista Anjo Valentí va acusar a ERC i Junts de «no prendre decisions polítiques per posar-se al capdavant, liderant la reivindicació per donar compliment a la nova residencia pública davant el govern de la Generalitat; o bé demanant al seu govern millorar els serveis de la residència de la Font».

Aloy versus Bacardit

Tampoc va faltar la picabaralla directa entre el republicà Marc Aloy i l’exconvergent Ramon Bacardit quan aquest darrer va assegurar que l’estat de la via pública a Manresa era «deplorable» i el disseny del mobiliari urbà «infame», i va insistir en els canvis necessaris al departament d’Urbanisme municipal que necessita «un nou rumb». Aloy li va replicar que estava criticant el govern d’Esquerra i Junts un exregidor d’Urbanisme de Convergència i que la realitat era que «s’estan dedicant més diners que mai a la millora de l’espai públic».

Una idea que també va aprofitar per falcar l’alcaldable de Ciutadans, Andrés Rojo, mostrant la seva sorpresa pel fet que Bacardit parlés «com si no hi hagués hagut participació de Junts en el govern» de la ciutat.

Una altra enganxada es va produir quan Bacardit va aprofitar que Aloy reconegués que «el jardí de la residència de la Font no ha quedat ben executat» per etzibar-li que l’afectació a l’única residència geriàtrica pública de la ciutat «s’ha gestionat molt malament. Ho trobo greu».

Tothom va veure clar que les persones grans i no tant grans necessiten lavabos públics, però el moderador va recordar que la situació a Manresa és «un desastre. Cal estar molt apurat per fer servir el cubicle metàl·lic de Sant Domènec. I no li pots dir a la bufeta que es coordini amb els horaris del Casino», ja que la proposta és pal·liar l’absència de serveis utilitzant els d’equipaments.

Una altra mostra de sentit de l’humor la va donar Vila quan va deixar anar: «Manresa ciutat amiga de la gent gran. Quina amistat!».