El portaveu i alcaldable del PSC, Anjo Valentí, ha assegurat que la sensació d’inseguretat a Manresa "no afluixa", sobretot el Centre Històric.

Segons Valentí, "si no aconseguim un espai públic segur i cívic, les nostres llibertats no queden garantides. I l’Ajuntament ho ha de liderar amb convicció, diàleg, i fermesa". Per al candidat socialista, "la sensació d’inseguretat és una percepció basada en elements" diferents i això conforma un panorama "que cal tenir molt present per no caure en solucions populistes, demagògiques i, per tant, no viables". És una suma "d'actes incívics, gent cridant pel carrer sola o increpant a d’altres, que molesta a clients d'establiments d'hostaleria, falta de manteniment i fets delictius".

Posa com exemple l’episodi de fa uns dies d'una persona increpant d'altres que va ocasionar una baralla i que no va suposar l’obertura de cap diligència. "Estadísticament és com si no hagués passat, però per a les persones que el van viure va ser molt real i, de ben segur, va fer augmentar la seva sensació d’inseguretat".

Segons Valentí, "políticament hem de ser ferms, perquè el carrer és de tothom i hem de poder gaudir-ne amb tranquil·litat a qualsevol hora. I això no ho estar aconseguint l’actual govern de l’Ajuntament, que no vol dir que no compleixin la llei ni un mínim de necessitats bàsiques".

El model de seguretat ciutadana del PSC "és municipalista per definició i es fonamenta en una dimensió integral, preventiva i de proximitat, orientada a garantir amb eficàcia els drets i les llibertats del conjunt de la ciutadania. La seguretat és una política pública cabdal per garantir i preservar la cohesió social a les ciutats i als barris".

Una vintena de mesures

El PSC Manresa afirma que, després de trobades amb experts en seguretat i amb associacions veïnals, ha confeccionat un pla de xoc amb una vintena de mesures, dotze de les quals ja es van avançar el passat més de setembre amb motiu de l’anunci de la creació de la comissaria mixta al Centre Històric.

Ampliació de les zones videovigilades a través de càmeres als punts de més incidència de delictes fora del centre de la ciutat. Ampliació del nombre d’agents de la Policia Local com a llocs de treball públics essencials. Exigència al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya de dotar amb més efectius de Mossos d’Esquadra per tal que puguin desenvolupar amb les millors condicions i recursos les seves competències a la ciutat. Buscar la màxima complicitat entre tots els cossos i forces de seguretat que tenen competències i desplegament a Manresa, a fi de portar a terme una actuació conjunta i coordinada contra la delinqüència i preservar la seguretat ciutadana i de béns públics i privats. Estudiar dins la Policia Local, l’establir una unitat especialitzada de seguretat ciutadana, amb la capacitat d’intervenció ràpida en casos de problemes d’ordre públics i ocupacions delinqüencials (sempre coordinada amb el cos de MMEE). Reforçar la plantilla de la Policia Local amb una unitat canina, que pugui lluitar amb més eficàcia contra el narcotràfic. Crear una unitat de convivència ciutadana dins de la Policia Local coordinada amb els serveis responsables de mediació de l’Ajuntament, que pugui resoldre conflictes, especialment on més problemes hi ha d’actes incívics o ocupacions que generin conflictes veïnals. Posada en funcionament d’un servei d’observació i vigilància nocturna complementari a la feina que ja fa la Policia Local i MMEE, com tenen altres ciutats semblants a Manresa. Posada en funcionament d’una app per a la comunicació immediata i més àgil entre la ciutadania i els cossos de seguretat, a través de la qual la ciutadania pugui rebre informació de resposta ràpida per actuar en casos d’emergència. Prioritzar, en l’àmbit pressupostari, l’àmbit de la seguretat i la convivència cívica i comunitària a Manresa i, per tant, dotar en els propers pressupostos dels recursos necessaris aquestes àrees. Posar en coneixement de la fiscalia els esdeveniments ocorreguts perquè la mateixa, si s’escau, actuï d’ofici en la persecució dels delictes, així com la personació en determinats procediments penals. Dotar als agents de policia de material antiavalot personal perquè el puguin portar de dotació als vehicles policials. L’Adquisició d’aquest material ha de comportar també la formació necessària i els canvis reglamentaris necessaris. Dotar a la Policia Local d’armament no letal dissuassori, així com la formació específica per poder-lo utilitzar i els canvis reglamentaris necessaris. Dotar a la Policia Local d’aparells de vigilància aèria no tripulats (drons), així com les eines i formació necessàries per al seu ús i si s’escau, els canvis reglamentaris necessaris. Crear la figura de l’agent de policia especialitzat en delictes de violència masclista. Garantir que en cada torn de treball n'hi hagi un. Recuperar el policia de barri i de proximitat per fer patrulles diàries en torns de matí i tarda. Pactar amb la Delegació del Govern i Departament d’Interior, l’activació periòdica del dispositiu Tremall. Ser especialment estrictes en el compliment de la normativa amb aquells establiments comercials i de restauració que, de manera objectiva, puguin suposar un increment d’actes incívics o delictius al seu entorn amb el recurs de retirada de la seva llicència d’activitat. Els agents de policia ja fan complir la normativa legal vigent i les ordenances municipals. Cal que els responsables polítics donin suport a les actuacions dels agents de policia en el sentit del màxim acompliment de la Llei per garantir uns carrers i places segures. Acord per un Pacte de Ciutat i Pla de Seguretat de Manresa, que integri les propostes anunciades i altres per part de la resta de grups municipals, dels comandaments policials, de les entitats veïnals, del teixit socioeconòmic, i assessorats pels col·legis professionals implicats.

L'alcaldable socialista explica que "aquestes mesures no són inventades de la nit al dia sinó treballades i contrastades a peu de carrer a molts municipis, especialment de l’àrea metropolitana, amb alcalde o alcaldessa del PSC. Perquè la seguretat pública és per a tothom, i ha de ser una prioritat com a garantia democràtica de l'ús cívic, endreçat i ordenat del espai públic als barris. Sense seguretat no hi ha llibertat".