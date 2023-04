El portaveu de Vox al Parlament, que viu a Barcelona, on va néixer i treballa, tanca la llista del partit a Manresa

Joan Garriga Doménech, portaveu de Vox al Parlament de Catalunya, tanca la llista del partit d'extrema dreta a Manresa. Nascut a Barcelona el 1973, on viu i treballa, Garriga està afiliat a Vox des del 2018 i n'és el president del comitè executiu provincial. És cosí d'Ignacio Garriga, president del grup parlamentari. A priori, la relació de Garriga Doménech amb Manresa és zero.

És freqüent que una personalitat del partit tanqui la llista com a forma de suport, però l'habitual és que sigui una personalitat local. L'actual regidor Joan Calmet, per exemple, tanca la de Junts com una manera de donar-hi continuïtat. I el penúltim és Pere Oms, per enllaçar amb moments històrics del partit. Els regidors Cristina Cruz i David Aaron López tanquen la d'ERC pel mateix motiu. Felip González i Quim Garcia, la del PSC. I Joan Cornet i Joan Canongia van de suplents, igual com Ramon Fontdevila a ERC. Josep Ramon Mora i Núria Sensat tanquen la d'En Comu Podem. I Jordi Masdeu, que va ser durant vuit anys la cara visible de la CUP a l'Ajuntament, la de Fem Manresa.

Visita amb boicot

Tots ells són noms de polítics manresans que, en un moment o altre, han tingut un paper destacat a l'Ajuntament i a la política manresana. No és el cas de Garriga, que sí que es pot dir que ha estat com a mínim una vegada a la capital del Bages. Va ser el passat dia 1 d'abril, en què el partit va muntar una parada a Crist Rei per presentar les candidates a Manresa i a Sant Vicenç de Castellet. Un grup d'antifeixistes va boicotejar l'acte, en el decurs del qual es van viure moments de molta tensió.