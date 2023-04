El candidat del PP a Manresa, Josep Lluís Javaloyes, ha volgut donar la seva opinió sobre la proposta d'un pla de xoc contra la sensació d'inseguretat a Manresa que ha fet pública el PSC a través del seu alcaldable, Anjo Valentí.

«La ciutat de Manresa, més que una ciutat insegura, és una ciutat incívica, que provoca al ciutadà una percepció subjectiva de por, i que comporta moltes vegades fets antisocials i desviats. En ocasions, també el delicte. Quan llegeixo que l'alcaldable del PSC a Manresa parla del seu pla de xoc, que les nostres llibertats no queden garantides amb l'Ajuntament actual, i que s'ha de liderar amb convicció i fermesa, està clar que podríem pensar que creu que ha descobert la sopa d'all».

«Parla d'unitat canina i d'unitat d'antiavalots de la policia local. D'una unitat d'agents cívics per mediar davant les ocupacions il·legals i conflictives. Fins ara, a trenta dies de les eleccions, no diu propostes en termes d'inseguretat. Moltes d’elles complicades de complir. El PSC ha estat tota la democràcia dins de l'Ajuntament, ha tingut molt temps per aplicar mesures preventives en seguretat situacional i no ho ha fet mai. Tot i això, el primer responsable de la situació d'inseguretat jurídica que pateixen molts propietaris de Manresa en termes d'ocupacions, és el seu president nacional, el Sr. Sánchez, amb el suport d'ERC i d'altres. Amb l'aposta per la permissivitat de grups organitzats criminals, quan va aprovar el Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, art.1, on disposa la suspensió del procediment de desallotjament i el de llançaments per a llars vulnerables, sense alternativa de l'habitatge. Posteriorment, amb el Reial Decret-llei 37/2020, de 22 de desembre per fer front a la vulnerabilitat social i econòmica, on s'aprova un atac directe contra la propietat privada, legalitzant l'ocupació sense aportar títol de propietat de l'habitatge, blindant al delinqüent davant el desallotjament».

«Copia l'eslògan que portem»

Hi afegeix que «acaba dient la seva nota que 'sense seguretat no hi ha llibertat', i aquí té tota la raó, ja que copia l'eslògan que portem en el PP a Manresa, en els nostres fulls de mà i desplegable a les carpes informatives. Em sap greu que no hagi vist mai la nostra carpa informativa, que l'anem instal·lant, des del primer dissabte de gener, cada quinze dies a la plaça Crist Rei del municipi, i que tampoc li hagi arribat informació electoral del nostre partit, on diem a la portada del full de mà que sense seguretat no hi ha llibertat.