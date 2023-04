El ple de dijous va donar llum verd a l’inici de la tramitació oficial per donar el nom de Neus Català Pallejà a la coneguda popularment com a plaça de Crist Rei, un espai que no té nom oficial a Manresa, tot i que també té un altre nom popular: La Farola.

La resolució de l'alcalde Marc Aloy de la qual es va donar compte al ple afirma que "és voluntat d'aquest ajuntament de dotar els vials i espais públics de Manresa amb el nom de persones vinculades a la ciutat que han destacat en algun camp" i afegeix que explícitament es vol donar prioritat "a noms de dones per tal de revertir la diferència que hi ha entre noms d’homes i de dones al nomenclàtor de la ciutat". Sense nom oficial Segons l'Ajuntament, per poder incorporar noms de dones al nomenclàtor de la ciutat en espais centrals i emblemàtics es seleccionen indrets innominats, es canvien noms de vials que estiguin repetits o bé que "es consideri que en l’actualitat no representen els valors que defineixen la ciutat de Manresa". La regidora de Cultura, Anna Crespo, va explicar que el novembre de 2020 el grup municipal Fem Manresa va presentar una instància sol·licitant que es tingués en compte la persona de Neus Català Pallejà per a donar el seu nom a un espai públic de la ciutat. Neus Català Pallejà, supervivent d’un camp d’extermini nazi, va ser un testimoni de lluita contra l’oblit d’una de les atrocitats humanes més impactants de la història. Va lluitar per la justícia i per les llibertats democràtiques, la memòria dels deportats i deportades en els camps d'extermini nazi i la defensa dels drets humans. A la vegada va ser una referent de totes les dones que van lluitar en la Guerra Civil Espanyola i en la Segona Guerra Mundial. La resolució recull que Neus Català Pallejà és mereixedora de l’honor de tenir un nom en un espai públic a la ciutat i que "és adequada la proposta" de donar el seu nom a l’espai conegut popularment com a plaça de Crist Rei.