La colla castellera Tirallongues de Manresa continua amb la seva bona progressió aquesta temporada. Després de molt temps, els de la camisa ratllada van tornar a recuperar un castell aixecat per sota. En aquest cas, un 3d6, un castell que requereix molta coordinació i molta força per part de la pinya per alçar-lo pis a pis. Després de l’expectació que sempre mostren aquestes estructures, els manresans van aconseguir uns sonors aplaudiments davant del nombrós públic assistent. A més a més, la colla va tornar a exhibir unes estructures de 7 pisos molt sòlides i consolidades. Va ser en l'actuació que van fer diumenge passat per la diada de Sant Jordi, que va acollir la plaça de Crist Rei de Manresa.

Actuació a Guissona Dissabte, la colla manresana es va desplaçar a Guissona, on va compartir jornada amb els castellers de Caldes de Montbui, Malfargats de Pallars i amb els castellers de Guissona amb motiu del 26è aniversari de la colla local dels Margeners de Guissona. Els Tirallongues van sortir amb un pilar de 4 d’entrada. A primera ronda de castells van descarregar un 3d6; a segona ronda, després d’un intent desmuntat, van descarregar el primer 2d6 de la temporada en la ronda de repetició; en tercera ronda un 4d6; a la ronda de pilars van executar un pilar de 5, i van finalitzar la diada amb un pilar de 4 de sortida. La colla local dels Margeners de Guissona va descarregar 2 pilars de 4 d’entrada, un 4 d6 amb agulla, un 3 de 6 aixecat per sota, un 5d6, un pilar de 5 i es va acomiadar de la seva diada amb 2 pilars de 4. Per part seva, els castellers de Caldes de Montbui, també anomenats ‘Escaldats’, van mostrar un pilar de4 d’entrada, un 3d6 amb agulla, un 4d6, un 3d6, un pilar de 5 i un pilar de 4 de sortida. La colla castellera del Pallars Jussà i Sobirà, els Malfargats de Pallars, van exhibir un pilar de 4, un 3d6, un 3d6 amb agulla, un 4 d6, i acabaven amb un pilar de 4. Actuació a Manresa Diumenge, els Tirallongues van actuar a la plaça de Crist Rei de Manresa juntament amb els Castellers de Berga amb motiu de Sant Jordi. Els manresans van iniciar la seva diada amb dos pilars de 4; a primera ronda de castells, van descarregar un 3d7, un 4d7 a segona ronda, un 3d6 aixecat per sota a tercera, un pilar de 5 i 3 pilars de 4 amb un intent desmuntant d’un pilar de 4. els Castellers de Berga van sortir amb dos pilars de 4 d’entrada, un 3d7, 4d7, 5d6, pilar de 5 i dos pilars de 4 de comiat.