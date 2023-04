ERC es disculpa i pot aprovar a la segona el nou pla de mobilitat de Manresa

Manresa disposa d'un nou pla de mobilitat, totes les ciutats d'una certa dimensió en tenen, però el de la capital del Bages té la particularitat que va ser una disculpa la que va obrir la porta a ser aprovat per una àmplia majoria: tots els regidors municipals menys els tres de Fem.

El pla que es va haver de retirar del ple municipal del mes de març és el mateix que va ser aprovat al ple d'abril, dijous al vespre.

Què va canviar? Aquestes paraules del regidor de Mobilitat David Aaron López (ERC): "Vull demanar disculpes per no haver traslladat a la resta de grups municipals la informació que em va fer arribar el grup de Fem i que era que abandonaven a l'últim moment l'acord que teníem per unanimitat per aprovar aquest pla. Lamento molt no haver-ho fet i demano de nou disculpes a tots els membres del consistori i a totes les persones que es van sentir incòmodes o malament per la situació que es va generar".

"No ho vaig valorar prou bé"

El regidor de Mobilitat va afirmar que "no vaig valorar prou bé els impactes que comportaven aquesta situació d'abandó sobtat que va fer Fem del consens".

Per part del soci de govern, Junts, va parlar la regidora Núria Masgrau, que va ser la que va intervenir a la Sala de Columnes de l’Ajuntament de Manresa tot celebrant el consens assolit a l’entorn del nou pla de mobilitat sense saber que Fem havia canviat de postura, el 9 de març.

Masgrau va explicar la retirada de suport momentània al soci de coalició de govern, el primer cop que es produïa de forma pública i notòria, pel fet que Junts va considerar que "calia temps per recuperar el consens", després que "s'hagués perdut suport en circumstàncies poc clares".

La regidora de Junts que més directament ha seguit la redacció del pla va argumentar que "aquest va ser el nostre objectiu" quan es van plantar i van dir que es retirava el pla de l'ordre del dia o no el votarien a favor.

Al ple de març, el PSC va anunciar que no votaria a favor el pla de mobilitat, perquè va considerar una deslleialtat que el govern els deixés fer la seva intervenció a la Sala de Columnes desconeixent que el consens s’havia trencat.

De cara al ple d'abril el PSC, segons va explicar Anjo Valentí, no pensava votar a favor del pla si no hi havia un reconeixement públic i explícit de l'error en la gestió de la informació a la resta de grups municipals quan Fem va abandonar el consens.

Un cop reconegut l'error, els socialistes van votar a favor.

Els regidors de Ciutadans, Andrés Rojo, i el no adscrit Miguel Cerezo van ironitzar sobre les anades i vingudes que s'havien produït a l'entorn del pla de mobilitat i també van votar a favor.

Citant Joan Fuster

El contrapunt el va tornar a posar Fem. La presidenta del grup, Gemma Boix, va citar Joan Fuster: "Reivindiqueu sempre el dret a canviar d’opinió, és el primer que us negaran els vostres enemics".

Fem havia participat del pla i reconeixia que aportava beneficis, però es van adonar que els arbres no els havien deixat veure el bosc i una setmana abans del ple que havia d'aprovar el document van decidir saltar del carro del consens.

Fem va reiterar arguments per votar en contra com la substitució del soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya fins a plaça Espanya per l'aposta pel tren comarcal, i l'impuls d'un pla de substitució de la zona de baixes emissions i d'un pla d'ordenació de la mobilitat exterior de la ciutat, entre d'altres.

El regidor de Mobilitat, David Aaron López, va fer un últim intent de quer se sumessin al consens argumentant que hi havia marge suficient perquè els posicionaments de Fem s'encabissin dintre de la gestió del document.

Fem no hi va estar d'acord, tot i que també va fer un acte de contrició afirmant que "nosaltres hauríem pogut comunicar millor" el canvi de posició.