El PSC es presenta com un equip amb empenta i experiència compromès amb el municipalisme

Un equip que suma «l’experiència necessària dels companys que ja treballen per Manresa i l’empenta de noves persones amb ganes de treballar pel futur de la ciutat, i compromeses amb el projecte municipalista que defensem». És la presentació que fa el PSC, amb Anjo Valentí al capdavant, de la llista que porta de cara a les eleccions municipals a Manresa.

Han triat per fer la foto de grup de la candidatura l’exterior de l’Hospital Sant Joan de Déu, «no sols per ser un dels serveis públics més destacats -sinó el més valuós- de la ciutat, o haver estat l’epicentre i primera trinxera per fer front a la pandèmia, sinó també per ser un dels grans símbols de l’empremta municipalista socialista que els alcaldes i governs del PSC han aconseguit realitzar» amb «l’ajuda i complicitat dels agents socials i econòmics de la ciutat».

Una llista de la qual l’alcaldable en destaca les «diferents generacions representades, amb gent de diferents barris i àmbits professionals i socials de la ciutat», així com «procedències cíviques diverses» i «amb valors intrínsecs al nostre projecte: serenor, humilitat, tenacitat i honestedat».

Posa de relleu que «hem estat sempre una formació de govern, amb vocació de govern, amb bagatge i fiable. Seguirem treballant i lluitant per preservar aquest gran actiu que tenim tal i com els nostres tres alcaldes, Joan Cornet, Jordi Valls, i Josep Camprubí, van fer en el seu moment per Manresa». Cornet és a la llista com a suplent.

Al costat de Valentí, en els primers llocs repeteixen Mariana Romero, al número 2, i Mercè Cardona, al 6, i s’hi afegeixen cares noves: Pere Massegú, Isabel Sánchez Pulido i Francesc Expósito al 3, 4 i 5, respectivament. En els següents 6 llocs, destaca qui va ser director de l’UPC a Manresa, Joan Jorge, des del 2002 fins al 2008.

Sense entrar a concretar, Valentí esmenta que «ens presentem amb una proposta transformadora que es basa en el benestar dels que vivim a Manresa, en aconseguir una ciutat de tothom, per a tothom i amb tothom», i defensa l’exercici d’una «política local des del lideratge empàtic i amb complicitats amb tothom. Per teixir de nou ponts i refer uns vincles amb el conjunt de la ciutat que avui es troben malmesos o inexistents. Vincles per liderar una ciutat que té moltes possibilitats», afirma.

Oposició constructiva

A banda d’assenyalar el llegat deixat pels alcaldes socialistes, també ho fa amb el darrer mandat. «Hem fet una oposició on el nostre paradigma era pensar, actuar i votar com si fóssim govern, fent una tasca d’oposició sempre constructiva, fins i tot quan hem criticat aspectes de l’acció de l’actual Govern en què l’Ajuntament no ha encertat». Ho aprofita per reconèixer el treball del que va ser alcaldable del PSC a Manresa en les dues darreres convocatòries, Felip González, «en uns moments molt difícils per a la conjuntura política del país i manresana, però que va saber liderar i teixir complicitats; ara en Felip serà qui ocupi el lloc més simbòlic de la llista: el de darrer possible regidor». També hi ha la presidenta del CEM, Ruth Guerrero, i Josep Lluís Irujo, president del comitè executiu del patronat d’Althaia, així com la presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Manresa, Xus Pérez.

La llista un per un

1. Anjo Valentí Moll. Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la UAB especialitzat en Relacions Internacionals i Polítiques Comunitàries. Portaveu i Regidor del PSC (2022-23).

2. Mariana Romero Salguero. Arquitecta Tècnica i Graduada en Enginyeria de l'Edificació amb més de 26 anys d'experiència en la professió en obra pública i privada, així com a tècnica municipal. Regidora del PSC (2019-23).

3. Pere Massegú Bruguera. Economista i Advocat. Funcionari de carrera jubilat de l’Ajuntament de Manresa, on va exercir càrrecs de responsabilitat a les Àrees d’Hisenda i Pressupostos, Planificació, Promoció Econòmica i Serveis Públics Urbans.

4. Isabel Sánchez Pulido. Advocada, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona Graduada en un curs de Direcció d’Empreses per ESADE. Responsable del Departament jurídic i administratiu i apoderada del grup de Restauració DIESA. Membre de la Junta Directiva del Manresa Club Bàsquet Femení.

5. Fran Expósito Abán (Independent). Auxiliar Tècnic d'Equipaments al Servei d'Atenció a les Persones, principalment a la Secció d'Esports de l’Ajuntament de Manresa des del 2008. Delegat del Comitè de personal per CCOO a l'Ajuntament de Manresa. Membre de l'Executiva de CCOO del Vallés Occidental i Catalunya Central per la Federació de Serveis a la Ciutadania des de 2022.

6. Mercè Cardona Junyent. Exalcaldessa de Monistrol de Calders i expresidenta del Consell Comarcal del Bages. Regidora a Manresa (2015-23).

7. Mercè Gómez Ceba (Independent). Sindicalista, Secretària General de la UGT Unió Territorial Bages i Berguedà des del 2016 (reelegida el 2020). Prèviament, ha estat la responsable de diverses secretaries del sindicat treballant sempre per la reivindicació i l'empoderament feminista dins del sindicalisme, i és membre del Patronat de la FUB. Té estudis de Grau de Dret per la Universitat Oberta de Catalunya, i ha cursat l’extensió universitària del Postgrau en Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva per la Universitat de Barcelona.

8. Mario Estrada Fernández. Estudiant de Ciències Polítiques i de l’Administració a la UAB. Secretari d’Organització de la Joventut Socialista de Catalunya a les Comarques Centrals i membre de la Comissió Executiva del PSC de Manresa.

9. Neus Garcia Llorente. Infermera jubilada, primer a la Unitat Coronària, després al Centre Hospitalari de Manresa i a la Fundació Althaia. Membre de l’Executiva del PSC de Manresa.

10. Joan Jorge Sánchez (Independent). Doctor en Ciències Físiques. Exdirector de l'Escola d'Enginyeria de Manresa (UPC) del 2002 al 2008. Delegat del rector pel Campus de la UPC a Igualada. Delegat del rectorat de la UPC per a la Innovació des del 2017 al 2018. Fou membre del patronat de la FUB, consultor de la Cambra de Comerç de Manresa i dels col·legis d'Enginyers, i membre d’Eurocat. Actualment, membre actiu del Casal Cívic i Comunitari Manresa el Castell, i col·laborador de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT del Bages.

11. Mercè Soldevila Majó (Independent). Secretària General de la Unió de jubilats i pensionistes d’UGT Bages Berguedà i membre de la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i drets de la Gent Gran de Manresa. 30 anys treballant a l'actual Sant Andreu Salut.

12. Axel Velasco Lucas. Llicenciat en Economia per la UB, estudiant de màster d'història econòmica i del màster d'anàlisis econòmic i membre de l'executiva del PSC Manresa i secretari de Programes i Idees de la JSC de les Comarques Centrals.

13. Juliana Casero García. Pensionista. Expresidenta del Casal de Gent Gran del barri de la Balconada i de l’associació de veïns i veïnes del barri.

14. Sebastià Suet Cano (Independent). Treballador metal·lúrgic des dels 16 anys. Activista social a Manresa que col labora amb diverses entitats com la UBIC i el Bàsquet Manresa.

15. Maria Jesús Pérez Alfonso (Independent). Presidenta de l'Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer a Manresa i exregidora de l'Ajuntament. Regidora del PSC (2011-15).

16. Joaquim Collado Llort. Ex treballador d'Aigües de Manresa. Activista social a diferents iniciatives ciutadanes i del associacionisme a Manresa. Regidor del PSC (1989-1999).

17. Pilar Navarro Roche (Independent). Diplomada en Magisteri en Educació Física per la Universitat de Castilla la Mancha. Professional al sector d’automoció. Membre de la junta de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Font Dels Capellans.

18. José Empez García. Enginyer tècnic. Expresident del Consell Esportiu del Bages. Regidor del PSC (1979-2007).

19. Zaida López Caracuel (Independent). Llicenciada en Administració i Direcció d’Empresa per la Fundació Universitària del Bages. Professional a una empresa automoció..

20. José Luis Irujo Fatuarte. Metge i President del comitè executiu del patronat d'Althaia. Extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa i regidor del PSC (1995-2015)

21. Teresa Nadal Delgado. Diplomada en Empresarials per la UAB i empresària de gestió en administració.

22. Jaume Serra Carné. Historiador i Professor de català. Soci i expresident del Centre d'Estudis del Bages, i soci d'Òmnium Cultural. Professor jubilat d'institut.

23. Ruth Guerrero Rodríguez. Enginyera. Presidenta del Centre d’Esports Manresa (CEM). Regidora del PSC (2011-15).

24. Joaquim Garcia Comas. Arquitecte. Tinent d'alcalde d'Urbanisme en els mandats de l'alcalde Jordi Valls. Regidor del PSC (1995-2007 / 2015-23).

25. Felip González Martin. Periodista. Expresident del Grup Municipal del PSC (2015-2022)

26. Joan Canongia Gerona. Extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa i regidor del PSC (1995-2007). Exdiputat a les Corts Generals, al Parlament de Catalunya i a la Diputació de Barcelona.

27. Emma Valentí Bancroft (Independent). Llicenciada en Llengües Modernes per la Universitat de Nottingham. Estudiant de màster en Gestió Esportiva a la Universitat de Saint Mary’s de Londres

28. Joan Cornet Prat. Llicenciat en Psicologia. Alcalde de Manresa des de 1979 al 1987.