Althaia comença a fer seguiment telemàtic de pacients amb marcapassos

Cada any la Fundació Althaia de Manresa implanta uns 170 marcapassos, un dispositiu que permet controlar el ritme del cor. Les pulsacions. Perquè no s’aturi. Des de principis d’aquest any ja n’ha col·locat prop d’una cinquantena. Amb una novetat. Els d’ara es poden controlar de forma remota, amb la qual cosa es pot fer un seguiment a distància de l’aparell que porta l’usuari, evitar desplaçaments a l’hospital i detectar problemes que fins ara només es podien apreciar en una visita presencial o a les revisions rutinàries que es fan un cop l’any.

Dona seguretat als pacients i, evidentment, al professionals perquè «sabràs qualsevol cosa que passi», explica al cardiòleg de la Fundació Althaia, Ernest Genís. Més seguretat i també una major qualitat de vida per l’usuari, segons Althaia.

Control del ritme cardíac

A pams. Què és un marcapàs?. «És un dispositiu que el primer que fa és controlar el ritme cardíac del pacient. I si aquest ritme falla, hi dona un impuls», explica Genís. «Es pot programar, per exemple, que no baixi de 60 pulsacions per minut. En el moment que ho fa crea un estímul per arribar a les 60. I si s’arriba a les 61 pulsacions, el marcapàs deixa de treballar».

S’implanta en aquells casos en què el pacient se li pot parar el cor perquè va molt lent, i pot patir el que es coneix com un síncope. Es tracta d’una crisi de bloqueig que genera una pèrdua brusca de la consciència i el coneixement, amb una recuperació espontània sense necessitat de fer reanimació. També quan el pacient no pot fer allò que feia habitualment perquè el cor li va més lent del compte i, per exemple, es cansa molt, i molt ràpidament.

Recull de dades

Els nous marcapassos van associats a un dispositiu que des de principis d’any els usuaris s’emporten a casa i és el que recull les dades que li envia l’aparell implantat. La recomanació és que aquest comunicador es deixi al capçal del llit per tal que, durant la nit, pugui fer el traspàs de dades. També està equipat de tal forma que si hi ha algun problema, com per exemple falta de corrent, avisa a l’usuari.

Les dades arriben al servei de Cardiologia, que les poden consultar en qualsevol moment. A més a més en el cas que hi hagi alguna anomalia s’activen les alarmes. Els professionals reben l’alerta, miren el problema i valoren i decideixen el procediment a seguir.

Visites de control

Genís fa notar que tot i que també hi ha gent jove que necessita un marcapàs, la majoria de persones que en porta és gent gran, amb la qual cosa se’ls hi estalvia viatges a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Alhtaia atén pacients de les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i també de la Cerdanya. Les visites de control del servei de Cardiologia, unes 1.200 cada any, es podran fer telemàticament.

«A part d’això tens els pacients controladíssims» perquè es poden detectar anomalies que fins ara només es podien veure als controls presencials. «Les revisions es fan habitualment un cop l’any, però d’aquesta manera tens informació constant. Si hi ha algun problema t’avisa. En cas contrari o bé no ho sabries o bé ho sabries perquè el pacient ha anat a urgències perquè ha patit un síncope i ha perdut el coneixement tot i portar el marcapàs».

Comenta, a més a més que el marcapàs és un dispositiu que va connectat a un cable, i aquest cable va collat al cor. «Hi poden haver defectes del generador, problemes amb el cable perquè s’ha trencat, mogut o massegat» o senzillament que s’hagi queda sense bateria. En porta una de liti. De tot això n’informa ara el dispositiu.

A més a més dels marcapassos, Althaia també implanta a Manresa unes petites càpsules via subcutània. El que s’anomenen holters o reveals. Es controlen, igualment, de forma remota, i en aquest cas es col·loquen precisament per ajudar a diagnosticar arritmies o altres problemes cardíacs.

Del holter al marcapàs

Amb el holter queda registrada l’activitat del cor i si hi ha bloquejos, que és quan el cor s’atura uns segons. És com una mena de dispositiu d’enregistrament que pot estar en funcionament tres anys i que ajuda el cardiòleg a diagnosticar la malaltia del pacient un cop analitza les dades que aporta. Arran d’aquesta informació el metge pot determinar que cal implantar un marcapàs. Aquest 2023 s’han col·locat, fins ara, 6 holters subcutanis.

També es fa seguiment telemàtic d’un altre dispositiu que es pot implantar al cor. El Desfibril·lador Automàtic Implantable (DAI). En aquest cas emet una descàrrega elèctrica si el cor s’atura a causa d’una arrítmia ventricular que pot derivar en un infart. Els pacients de les comarques centrals de l’àrea d’Althaia s'operen a l’Hospital Sant Pau de Barcelona. Si a través del telemonitoratge detecten algun problema «ens truquen perquè visitem el pacient», explica Genís. Aquí decidim si ha d’anar a Sant Pau o bé es pot solucionar aquí mateix», comenta Genís.

Els nous marcapasos cardíacs i l’aparell de control remot s’aniran implantant de manera progressiva. Un marcapàs pot tenir una vida útil de vuit anys. Llavors s’ha de canviar. Es reempleçaran pels nous dispositius de control remot.

Equip de seguiment

El seguiment dels pacients amb marcapàs, presencial o telemàtic, va a càrrec de professionals d’infermeria, que treballen coordinadament amb els cardiòlegs de l’equip. Als 7-10 dies de la implantació hi ha una primera visita, que continuarà sent presencial, en què les infermeres supervisen la ferida, proporcionen informació i recomanacions per garantir el bon funcionament del marcapàs, i n’activen el control remot. Al cap d’un mes hi ha una altra visita de control.

A partir d’aquí, si és un dels nous marcapassos amb sistema de telemonitoratge i no es detecten anomalies, el pacient rebrà una trucada de seguiment a l’any.