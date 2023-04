Dos amants dels gats obren a Manresa una cafeteria amb exemplars de la protectora per adoptar

Els amants dels gats tenen un perill al Centre Històric de Manresa. Sandra Seuba i Francesc Flores, dos berguedans que fa vint anys que viuen a Manresa, han obert fa una setmana Ninus CatCafè als baixos del número 27 del carrer Nou, un negoci que té per objectiu que la gent que hi va a prendre alguna cosa pugui interactuar amb els gats que hi ha i, si pot ser, adoptar-ne un, o els que siguin. És l'objectiu.

Són gats de la protectora d'animals de Manresa que viuen al nou local, hi mengen i hi dormen. De tot se n'encarreguen els responsables del negoci. Això sí, els gats són adults, tenen a partir d'un any, i els arriben desparasitats i esterilitzats. Si els cal un veterinari mentre viuen a cal Ninus, també el posa la protectora. De dimecres a diumenge El negoci va obrir el passat dia 21 d'abril i l'horari és els dimecres, dijous i divendres, de 9 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre; i el cap de setmana, dissabte i diumenge, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. Els dilluns i dimarts tanquen per descans setmanal. Actualment, hi ha vuit gats perquè un, el Nomo, ja l'han adoptat. La previsió és que aquesta setmana els n'arribin més. Els tràmits de l'adopció es fan a través de la protectora, que contínuament fa crides per tal que la ciutadania adopti gats i gossos. Al Ninus CatCafè es paga una entrada que pot ser per a mitja hora o per a una hora i que dona dret a una consumició a la cafeteria i, sobretot, a interactuar amb els gats que hi ha. Flores explica que, en realitat, "som com una casa d'acollida" i que el negoci sorgeix de la seva passió pels gats. Ell i la seva parella en tenen tres!