"Si Cardiologia vol fer un salt a Manresa s'ha de fer cataterisme"

El manresà Ernest Genís ha sigut, fins aquesta setmana, cardiòleg de la Fundació Althaia de Manresa. Fins aquesta setmana perquè s’acaba de jubilar. Va començar a implanta marcapassos fa 24 anys, i calcula que durant tot aquest temps n’haurà col·locat uns 2.000.

Explica que el pròxim avenç en aquest camp seran els marcapassos sense cables, que ja se n’estant posant, i l’ús de la nanotecnologia. «Això, però, ha d’anar lligat a unes bateries que funcionin. El problema ara són les bateries, com emmagatzemar energia i que duri molt temps. En el moment que això es resolgui, el salt que es farà serà impressionant».

Genís explica que quan va començar no s’imaginava l’evolució que ha experimentat l’especialitat de Cardiologia. «El que passa que tampoc no li dones importància ho assumeixes dia a dia, vas fent pas a pas. Però si et pares a pensar-hi, era inimaginable. El salt tecnològic ha sigut impressionant», i a més a més ha requerit una formació constant. «És el que ens passa als metges».

De Cardiologia en concret afirma que aquest salt l’ha viscut perquè «el cardiòleg fa moltes coses i sempre ha estat involucrat en les exploracions perquè el cor és un òrgan dinàmic, es mou i no és com una foto parada».

Un salt, també, a Althaia

A Althaia el servei de Cardiologia també hauria de fer un salt endavant, segons l’opinió de Genís. «Aquí s’ha d’acabar fent hemodinàmica», tot el referent a l’estudi de les coronàries i cataterismes. «Si no es fa no hi haurà aquest salt». Sembla que es volia fer abans de la pandèmia, comenta, però l’emergència saniària ho va parar.

Recorda que el 1985 es va muntar una sala d’hemodinàmica al Centre Hospitalari, però amb la fuió i els canvis a gerència es va acabar venent. També hi van haver intents per teni-ne una a l’antiga Unitat Coronàriade Manresa. «a estar molt a prop però no va ser possible. Sempre ha passat alguna cosa, i en canvi és el que faria donar el salt a la cadiologia a Manresa», opina.

Genís ha sigut l’últim professional en actiu que va començar la seva activitat professional a l’antiga Unitat Coronària de Manresa. A mitjans dels anys vuitanta es va fusionar amb el Centre Hospitalari i, posteriorment, el Centre Hospitalari amb el llavors Hospital General -Sant Joan de Déu i Sant Andreu- el que va derivar en l’actual Althaia.