Impulsem Manresa ha criticat la decisió de l'Ajuntament de canviar el nom de la plaça de Crist Rei. Considera que és una manera de "tapar la inoperància del govern en temes clau per a la ciutat".

La candidatura per a les eleccions municipals del mes vinent encapçalada per Joan Vila recorda que "el passat mes de juny d’ara farà dos anys el govern de la ciutat va aprovar canviar el nom del carrer d’Alfons XII per passeig de la República amb els vots a favor d’ERC, Junts i Fem". Al seu entendre, "aquesta operació, només tenia l’ànim de desviar l’atenció de la ciutadania per tal que, enlloc de reclamar solucions als principals problemes del barri, es sobreposés el debat del nom d’un carrer. Aleshores, hi havia una onada d’atracaments i robatoris a la ciutat". Ara, fa notar, "a un mes escàs de les eleccions, l’equip de govern, i en aquest cas concretament la regidora de Cultura, proposa canviar el nom de la popularment anomenada plaça de Crist Rei".

Vila assegura que “no entrarem a discutir la idoneïtat, o no, del canvi de nom sinó el fons i les formes“. Impulsem Manresa considera que el fons de la qüestió "no és cap altre que desviar l’atenció i que aquest debat s’imposi respecte d’altres que són nuclears, com el projecte de ciutat o coses més del dia a dia com la brutícia que hi ha al carrer, l’incivisme i la inseguretat". Pel que fa a les formes, es pregunta per què surt aquest tema a un mes escàs de les eleccions i assegura que “la regidora de Cultura ja ens ha demostrat reiteradament que és desorganitzada i que no controla els tempos“.