L'alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, ha demanat als alcaldables Marc Aloy (ERC) i Joan Vila (Impulsem Manresa) que deixin de fer "pinça" contra la seva candidatura.

Bacardit ha afirmat que hi ha hagut "moviments sospitosos i coincidències" per part dels candidats d'ERC i Impulsem que es van posar de manifest en el primer debat electoral, quan Junts no va seure al costat d'ERC sinó a la banda dels partits sense representació municipal a Manresa, i va ser Impulsem el que va ocupar l'espai.

"Cap lloc per posar pancartes"

La "constatació", segons Bacardit, va arribar dijous passat quan es va citar les candidatures per explicar el programa informàtic per distribuir els espais electorals, fanals i llocs per penjar cartells, i "ens van notificar que la candidatura de junts tindria 2% dels drets electorals. Això vol dir que se'ns assignaven 30 fanals mentre ERC en tenia 500 i Impulsem també en tenia 500. I no ens donaven cap lloc per posar pancartes".

El pas següent va ser que Junts per Manresa va presentar una reclamació a la junta electoral que ha resolt que Junts i el PDeCAT -que va cedir els drets electorals a Manresa a Impulsem- han de compartir al 50% els drets electorals.

Bacardit ha afirmat que la resolució millora la situació, però no li sembla "justa".

"Totalment inversemblant"

L'alcaldable de Junts ha qualificat de "totalment inversemblant" que "un partit com Impulsem amb un candidat com Joan Vila, que assegura que es presenta exclusivament en clau local i fa crítica sistemàtica de la política de partit, actuï d'una forma totalment oposada al que predica".

Per a Bacardit, Impulsem "està brandant els drets electorals del PEDeCAT al més pur estil de la vella política, el que resulta una contradicció extrema".

I no només això sinó que Bacardit considera "constatat que hi ha una pinça entre els interessos electorals de Vila i d'Aloy per invisibilitzar l'única alternativa possible, que és la de Junts". Considera "evident que per pocs vots que tregui Impulsem afavoriran Esquerra, i per això van de bracet a l'hora de dir quina posició hem d'ocupar en un debat electoral o de defensar que no tinguem drets electorals"

Bacardit ha demanat a Vila que "amb la claredat que predica expliqui obertament l'acord al què ha arribat amb el PEDeCAT, si hi ha termes econòmics, en què consisteix, què ha signat i a qui representa".

Segons Bacardit, si els drets electorals han de ser un fidel reflex de la representació obtinguda a les anteriors eleccions municipals cap tenir en compte que "dels 8 regidors de Junts d'aquest mandat, 6 formen part de la llista electoral del nostre partit i un altre hi està afiliat. Si el PEDeCAT no es presenta, allò que considerem just i matemàtic és que el 87% dels drets electorals siguin per Junts".