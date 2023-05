L'Ajuntament de Manresa surt mal parat als comentaris de la notícia del nou nom que tindrà Crist Rei

Les reaccions a la notícia que l'espai de davant de l'església de Crist Rei passi a dir-se Neus Català no es van fer esperar a les xarxes. A Facebook, la notícia que publicava aquest diari el passat dimecres va tenir més d'una seixantena de comentaris. La majoria anaven orientats en una mateixa direcció: "sempre serà Crist Rei", tal com un dels usuaris de la xarxa. Tot i això, hi va haver un debat d'opinions contraposades.

Una de les altres tòniques generals en la secció de comentaris de la notícia abans esmentada van ser les crítiques cap a l'Ajuntament de Manresa. Per exemple, es va apuntar que a Manresa hi manquen molts serveis i el consistori s'hauria d'enfocar en això. Un comentari deia que "el nom dels carrers no té importància quan encara hi ha tantes coses per solucionar".

En la mateixa línia es manifestaven una bona part dels comentaris de les xarxes. Un exemple és un lector que escrivia que ja fa temps que veu "la feinada" que té l'Ajuntament per canviar el nom de carrers i places i acabava la seva observació amb un "i amb això ja teniu solucionats tots els problemes de la ciutat" en to irònic.

A favor de la iniciativa

Tot i que la majoria dels comentaris no estaven a favor d'anomenar a aquest espai Neus Català, també hi havia qui li semblava molt bona iniciativa. Una lectora expressava que "ja era hora" de batejar aquest espai. Aquest comentari va rebre moltes respostes negatives i l'autora va assegurar que no entenia el motiu de la polèmica i va dir que Neus Català és digna de tenir una plaça al centre de Manresa.

Una de les respostes al comentari anterior, va apuntar que el ple extraordinari que es va celebrar per prendre aquesta decisió "es va fer amb diners públics que es podrien invertir en temes que realment preocupin la ciutadania de Manresa".

El tema econòmic també va sortir a relluir en molts dels comentaris de la pàgina de Facebook. Una lectora es preguntava "per què no fan servir el temps i els nostres diners en fer coses productives i beneficioses per a la ciutat".

També hi havia perfils més clàssics que no toleren els canvis de nom als llocs que sempre s'han dit d'una manera determinada. Com una lectora que assegurava que encara anomena "Pryca" al que avui en dia en diem Carrefour. Acabava el comentari dient que l'espai entre el passeig Pere III i el carrer Àngel Guimerà "serà Crist Rei per sempre".

Nostàlgics de "La Farola"

Fins i tot els més nostàlgics van tenir el seu espai en aquesta secció de comentaris a la pàgina de Facebook d'aquest diari. Un usuari recordava el temps en que aquest espai rebia el nom de "la farola" dient que "Crist Rei m'ha semblat sempre molt feixista". El record del temps de "la farola" també el comparteixen molts dels lectors d'aquest diari.

Un dels lectors que recordava la seva infantesa, quan era normal dir "quedem a la farola" afegia que "l'Ajuntament té coses molt més importants a resoldre com els problemes d'inseguretat que hi ha a la ciutat de Manresa".

Una de les opinions que destacava entre els altres comentaris va ser la que deia que "Neus Català mereix un altre lloc, ja que aquest espai, que no és ni carrer ni plaça ni parc, sempre serà Crist Rei. Com Maria Matilde Almendros, que dona nom a una plaça no plaça".