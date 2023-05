L’alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, considera necessari posar en valor el call i el llegat històric dels jueus de la ciutat, i ha mostrat preocupació perquè la construcció de l’Arxiu Històric perjudiqui tant una cosa com l’altra pel fet de situar-lo «en un indret de tant potencial patrimonial i turístic».

Per això proposa fer un Pla de valoració patrimonial i turística del Call de Manresa i instar la corporació a què la ciutat entri a formar part de l’Associació d’Amics dels Calls de Catalunya, amb l’objectiu de posicionar el llegat jueu al nivell de les altres ciutats que disposen d’aquest patrimoni històric.

Considera necessari que «el proper govern municipal i el Departament de Cultura de la Generalitat considerem els condicionants de caràcter estratègic» sobre la ubicació del nou arxiu abans d’executar el projecte previst.

Ordenar la zona

També proposa ordenar tota la zona sense edificar compresa entre els carrers de la Baixada dels Jueus, Na Bastardes, Amigant, Vallfonollosa i la pujada de la Seu «com a passeig arqueològic que permeti recuperar i exposar els vestigis històrics».

Afirma que el call de Manresa, tot i trobar-se en part ensorrat «és un dels tresors ocults de la ciutat. Falta realitzar estudis i, sobretot, treballs arqueològics que ajudin a definir el seu perímetre real com a trama urbana fins a Vallfonollosa, per una banda, i fins al carrer de Sant Pere per l’altre (a sota del pati de l’Amigant)».

Assegura que «és un dels més extensos i amb més fàcil identificació visual dels que hi ha a Catalunya i, per això, mereixeria posar-se en valor i formar part de la Xarxa de Calls de Catalunya».

Gran potencial

Bacardit està convençut que el call de Manresa tal i com es troba ara, en situació de ruïna, «podria millorar amb futures excavacions que ajudin a resseguir millor la seva estructura original. I facilitar així la seva visita i interpretació. «Cal tenir en compte que la comunitat jueva mundial ressegueix els diversos punts amb vestigis medievals del nostre país i això li confereix un alt interès turístic a un recurs que ara no el té», diu.

Afirma que el patrimoni documental de l’Aljama (comunitat de jueus o de sarraïns, amb personalitat jurídica, en els regnes cristians de la península Ibèrica) de Manresa «és un dels més importants de Catalunya».

Recorda que els protocols notarials amb documentació relativa als jueus de la ciutat consten dels 18 volums dels «Llibres dels Jueus» (liber iudeorum minorisae), escriptures datades entre el 1294 i 1391. També destaca que el «Liber secretariorum aliame Judeorum Minorise» és, dels dos únics exemplars d’aquest tipus conservats a Catalunya, el més extens, amb documents relacionats amb la fiscalitat de l’Aljama entre 1342 i 1353.

Un altre document de gran valor és una ketubà, un contracte matrimonial d’una parella jueva de la ciutat. «Aquests documents es troben en molt mal estat de conservació i és urgent intervenir-hi», afirma.

Per tot plegat i «havent consultat a membres de la comunitat de jueus de Manresa i a l’Associació Amics dels Calls de Catalunya es constata la gran rellevància d’aquest patrimoni històric i la preocupació perquè la construcció de l’Arxiu Històric de Manresa no hipotequi (o perjudiqui) la posada en valor del call».

El candidat a l’alcaldia de Manresa de Junts, Ramon Bacardit, va remarcar el «potencial brutal» que podria tenir el call jueu de Manresa a l’hora d’atraure el turisme.

L’alcaldable va destacar la importància de les restes arqueològiques que daten del segle XIII i XIV en una compareixença de premsa a la cruïlla de la Baixada dels Jueus amb Na Bastardes que també va comptar amb la presència de Mònica de Llorens.