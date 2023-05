La manifestació de l'1 de maig a Manresa inclou l'ocupació de tot un bloc de pisos del carrer del Joc de la Pilota

Amb crits de "Lluitarem" i rere una pancarta amb el lema "Prenem el que és nostre", ha arrencat quan mancaven cinc minuts per a les 12 del migdia, des de la Ben Plantada, la manifestació de l'1 de maig, el Dia Internacional dels Treballadors, a Manresa. La convoquen diversos col·lectius, però no se l'ha atribuït cap organització en concret. Com és habitual, es desconeixia el recorregut, tot i que la previsió era que s'acabés a la plaça Major. Més de 200 persones hi participen, amb un públic molt familiar i intergeneracional.

Bloc Bages 9

Quan han arribat al carrer del Joc de la Pilota, davant del número 18, just a l'entrada per la plaça d'Europa, alguns convocants han esbotzat la porta de l'immoble i l'han ocupat. Han explicat que es tracta d'un bloc de la Sareb, el conegut com banc dolent. Hi han desplegat una pancarta on posa "Prenem el que és nostre. Bloc Bages 9. Obra social PAHC". Crits i aplaudiments han servit per celebrar l'èxit de l'acció sorpresa. Segons la PAHC, es tracta de vuit pisos, la meitat dels quals ja fa una setmana que estan ocupats per quatre famílies, mentre que els quatre restants encara s'han d'adjudicar. Han concretat que és un immoble que es va construir el 2008 i que el 2013 va quedar en mans de la Sareb.

Seguidament, han llegit un manifest sobre la vaga de les treballadores de la residència d'Els Comtals d'Ampans.

A banda del lema principal, la pancarta l'acompanyen altres reivindicacions: "Acabem amb el capitalisme!", "Per unes vides dignes!" i "S'encareixen els aliments, l'habitatge és inaccessible, la llum i el gas no paren de pujar, els salaris segueixen igual".

Només començar, alguns participants han enganxat adhesius en aparadors amb el missatge "Si augmenta la factura de la llum... expropiem-los!". També n'hi ha que denuncien l'encariment de la cistella de la compra i dels lloguers.

La manifestació ha avançat Passeig avall. A més a més de les constants proclames, com la de "Sí se puede", que han cantat durant l'ocupació del bloc del Joc de la Pilota, hi ha una altra pancarta de la PAHC Bages que diu "Aigua, llum, sostre".

La convocatòria de l'any passat va acabar amb els participants ocupant la basílica de la Seu per denunciar l'acomiadament per part de la fundació religiosa Nou Camí de la cuidadora Amy Ndour. Demanaven que l'Ajuntament i el bisbat fessin de mediadors amb aquesta fundació per ajudar Ndour.

Abans de girar cap al carrer d'Àngel Guimerà, han omplert d'adhesius el vidre del forn de pa Cal Moliné del Passeig. Hi posa "Jo no compro a Cal Moliné" i "Aquesta empresa explota". El Zara del Guimerà també l'han empaperat amb cartells de la manifestació.