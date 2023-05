Després de 23 anys liderant la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez Espinosa, de 63 anys, plega de director general, però amb voluntat de mantenir la seva vinculació amb el projecte d'expansió de la institució en el mercat llatinoamericà i amb la càtedra de Lideratge en Valors.

Ho farà a final de curs. És el moment que ha triat pel marc d'estabilitat interna i creixement que es conjuguen amb la decisió d'apartar-se del dia a dia i pilotar aquest tram de la seva trajectòria orientat a la tasca de professor, consultor i expert en la direcció d'organitzacions i equips d'alt rendiment.

Segons ha pogut saber aquest diari, el comitè executiu hauria traslladat al patronat el desig que es trobi un relleu intern per assumir la direcció general de la FUB-UManresa, però la decisió l'haurà de prendre el president del patronat. Amb tot es considera que el més probable és que el patronat opti per un relleu intern.

L'organigrama de la FUB compta a la seva cúpula amb Antoni Llobet com adjunt a la direcció general; Sílvia Mas, vicerectora del campus Manresa i degana de la Facultat de Ciències Socials i Carlota Riera com a directora de desenvolupament corporatiu, entre d'altres.

De centre adscrit a universitat

Amb el seu lideratge la institució ha crescut en activitat, alumnat, infraestructures i ha transformat un centre adscrit -escola universitària- en una universitat de ple dret amb la federació que ha fet néixer la UVic-Universitat Central de Catalunya.

Valentí Martínez va comunicar al president del patronat de la Fundació Universitària del Bages (FUB), Marc Aloy Guàrdia, i als membres del seu comitè executiu la seva renúncia com a director general de la institució, en la seva reunió del passat 28 d’abril, expressant la intenció de dedicar-se, en endavant, a la seva activitat com a docent i consultor internacional en funció directiva.

Martínez va fer saber a l’òrgan rector del centre universitari manresà que ha pres aquesta decisió amb la voluntat de posar el bagatge que ha acumulat al llarg de la seva trajectòria professional en l’àmbit de la direcció d’organitzacions i equips al servei dels nous projectes de la institució universitària.

També va manifestar que se sentia “afortunat de poder gestionar el propi futur lliurement des de la tranquil·litat de deixar la institució en un moment dolç d’estabilitat interna, de creixement extern i amb equips acadèmics, de gestió, assistencials i de suport altament consolidats i compromesos amb la FUB-UManresa”.

L'any 2000 assumeix la direcció general

La incorporació de Valentí Martínez a la Fundació Universitària del Bages va ser el 1996, en qualitat de director dels estudis d’Infermeria.

El 1998, va passar a ser director de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut i, el 2000, va assumir a la direcció general.

Durant els 23 anys que ha desenvolupat aquesta responsabilitat, la institució ha crescut tant en activitat en els àmbits de la Salut, l’Empresa i l’Educació, com en alumnat i també en infraestructures.

Algunes de les fites més destacades d’aquest període han estat el desenvolupament urbanístic de la zona universitària, que ha permès la concentració de tota l’activitat de la Fundació en aquesta àrea, la recuperació de patrimoni arquitectònic local com els mòduls de l’Escorxador i el creixement de les seves instal·lacions fins als cinc edificis actuals; la signatura de l’acord de federació en el marc de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya; la creació de la Facultat de Medicina, conjuntament amb la FUBalmes; l’ampliació de l’oferta de titulacions oficials, tant de grau com de formació professional superior; l’ampliació de l’àrea d’influència de la Universitat a Amèrica Llatina; la creació del Centre d’Innovació en Simulació, CISARC; la creació de l’Institut de Recerca i Innovació en Salut de la Catalunya Central (IRIS-CC); o la creació de càtedres com la de Seguretat del Pacient i, més recentment, la de Lideratge en Valors.

Valor afegit

El desenvolupament de serveis que aportessin valor afegit a l’activitat acadèmica ha estat una altra de les constants de l’activitat de la FUB sota la direcció de Valentí Martínez. Fruit de la voluntat de fer permeable el coneixement de la Universitat a l’entorn han sorgit iniciatives de gran impacte en l’àmbit assistencial com la Clínica Universitària o en l’educatiu com el Lab 0-6 o la Upetita.

Valentí Martínez és doctor en Psicologia, consultor i formador internacional en l’àrea de la gestió directiva i professor col·laborador de diferents escoles de negoci (IMF Business School, Universidad Camilo José Cela, IL3 – Universitat de Barcelona), com també de la mateixa UVic-UCC.

És cocreador de l’eina gamificada per a formació directiva, Management Colors. Ha desenvolupat diferents càrrecs de gestió en l’àmbit sanitari i va ser vicerector del campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, del 2014 al 2017.

Actualment, forma part dels patronats de diferents fundacions (Althaia, Sant Andreu Salut, Balmes, FESS, IRIS-CC i Joviat), de la comissió territorial d’Eurocat, del Ple de la Cambra de Comerç de Manresa, del Consell Editorial de Regió7, del Consell de Govern de la UVic-UCC i de la Coordinadora de Fundaciones Universitarias de la Asociación Española de Fundaciones.