Càritas Arxiprestal de Manresa ha entregat els diplomes del curs FITA 2023 Mòdul Formatiu d’Introducció al Treball de la Llar, de 164 hores. Fonts de l'entitat han posat de relleu que "va ser molt emotiu escoltar com les dotze persones que hi han participat explicaven la transformació que han experimentat en aquests tres mesos, com han crescut en coneixements i en fortalesa interior, com s’han sentit acompanyades i han fet equip, com ha canviat la seva vida. Han mostrat l'agraïment a totes les formadores voluntàries que han contribuït al curs, a totes les tècniques i a la Laura, com a tècnica coordinadora de formació".

A la celebració no hi va faltar un pastís i algunes menges tradicionals de cada país. Càritas ha volgut expressar la seva satisfacció per veure la transformació que ha experimentat cada persona i l’aprofitament de la formació. Ara comença l’etapa de trobar feina i practicar els aprenentatges, mostrar-se a si mateixes i a la societat que estan preparades. Les famílies interessades en contractar persones pel treball a la llar, poden adreçar-se a Càritas Manresa, que ofereix una borsa de treball.